مؤتمر ديماركو: أفضل التتويج بالدوري الإيطالي عن أبطال أوروبا

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 21:16

كتب : FilGoal

ديماركو - إنتر

اختار فيديريكو ديماركو لاعب إنتر التتويج بالدوري الإيطالي عن أبطال أوروبا قبل مباراة بودو جليمت.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه بودو جليمت النرويجي في المباراة التي ستجمعهما في إياب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن المباراة ستكون هجومية جدا بسبب التأخر بفارق هدفين، تحولاتهم كانت قاتلة في كثير من المباريات، علينا الحذر".

وأضاف "أول ما نفكر فيه هو العودة في النتيجة بأسرع وقت ممكن".

وتابع "الاختيار بين التتويج بالدوري وأبطال أوروبا والتأهل لكأس العالم مع إيطاليا؟ سأختار الفوز بالدوري الإيطالي والتأهل لكأس العالم".

وأكمل "علينا محاولة الفوز على أرضنا وتقديم مباراة كبيرة لأننا إنتر".

وأتم "لا أعرف أين كان سينهي بودو جليمت ترتيبه إذا كان في الدوري الإيطالي، لكنه فريق منظم للغاية، لا يمكن الفوز على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد بالصدفة".

وكان إنتر قد خسر في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

