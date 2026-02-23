خبر في الجول – بعد الإجهاد في السمانة.. محمد إبراهيم جاهز لمباراة الزمالك وزد

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 21:13

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم ظهير أيمن الزمالك

تأكدت جاهزية محمد إبراهيم الظهير الأيمن للزمالك لمباراة زد في الدوري بعدما خرج أمام حرس الحدود في المباراة الماضية.

وعلم FilGoal.com أن محمد إبراهيم تم استبداله أمام حرس الحدود بعدما شعر بآلام في عضلة السمانة.

لكن اللاعب تخلص من الآلام في الأيام التالية للمباراة، وأصبح جاهزا لمواجهة زد.

وتم تصعيد محمد إبراهيم للمشاركة مع الزمالك في الموسم الحالي بسبب الغيابات والإصابات.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثنائية دون رد.

ويلعب الزمالك ضد زد غدا الثلاثاء في الجولة 19 من الدوري المصري، وتقام المباراة في استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة عن سيراميكا المتصدر.

