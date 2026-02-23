خبر في الجول – الونش يغيب عن الزمالك أمام زد للإصابة

تأكد غياب محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك عن مباراة فريقه أمام زد في الدوري بسبب الإصابة.

وعلم FilGoal.com أن الونش يعاني من إصابة في العضلة الضامة ولذلك يغيب عن مباراة زد.

وشعر الونش بالإصابة عقب مباراة الزمالك مع حرس الحدود الماضية في الدوري.

وأن اللاعب سيخضع في الأيام المقبلة لبرنامج تأهيلي من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويلعب الزمالك ضد زد غدا الثلاثاء في الجولة 19 من الدوري المصري، وتقام المباراة في استاد القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة عن سيراميكا المتصدر.