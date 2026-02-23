كونيسيساو يستبعد النصيري وعوار من قائمة مباراة الحزم

قرر سيرجيو كونسيساو المدير الفني لاتحاد جدة استبعاد يوسف النصيري وحسام عوار من قائمة الفريق لمباراة الحزم.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الحزم ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي يوم الثلاثاء.

استبعد كونسيساو الثنائي النصيري وعوار بقرار فني من أجل إراحتهما قبل اللقاء القادم للفريق.

وسيغيب حسن كادش عن المباراة أيضا، وذلك بسبب الإيقاف، بعد أن حصل اللاعب على بطاقة حمراء خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الهلال.

فيما يتواجد الجناح الهولندي ستيفن بيرجوين في القائمة بعد تعافيه من الإصابة.

إذ شارك أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة قبل أيام لمدة 15 دقيقة.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي.