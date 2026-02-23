الزمالك يشكر زد بعد تنازله عن حصته في تذاكر المباراة

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 21:02

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك ضد زد

تقدم نادي الزمالك بالشكر لسيف زاهر رئيس نادي زد بعد تنازل الأخير عن حصته في تذاكر المقصورة الأمامية لصالح الأبيض.

وأكد الزمالك خلال بيان عبر مركزه الإعلامي على عمق العلاقات الطيبة التي تجمع بين الناديين.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد غدا الثلاثاء على استاد القاهرة بالجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز.

أخبار متعلقة:
زد يتيح للزمالك الحصول على حصته من تذاكر مباراتهما بالدوري الثالثة له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام زد خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك مران الزمالك - محمود جهاد ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة زد

وكان زد قد أعلن تنازله عن حصته في التذاكر للزمالك خلال مباراتهما المقبلة.

وجاء بيان زد على النحو التالي:

انطلاقا من حرص إدارة نادي زد على دعم الحضور الجماهيري وتعزيز الأجواء الإيجابية في المباريات، يؤكد سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد أن النادي يرحب بالتنسيق الكامل مع إدارة نادي الزمالك بشأن أي تذاكر من الحصة المخصصة لنادي زد.

إدارة نادي زد لا ترى جدوى من الاحتفاظ بالتذاكر دون استخدامها، فالهدف الأساسي هو حضور الجماهير باعتبارهم العنصر الأهم في منظومة كرة القدم وروحها الحقيقية.

في حال رغبة إدارة الزمالك في الحصول على التذاكر يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة نادي زد، وسيتم تسليم التذاكر بكل تعاون وتقدير، بما يضمن حضورًا جماهيريًا أكبر يليق بقيمة الحدث.

يؤكد نادي زد أن دعم الجماهير ووجودهم في المدرجات يمثل أولوية قصوى، إيمانا بأن الجمهور هو أصل اللعبة وروحها النابض.

May be an image of text

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد الغازي حكما لمباراة زد ضد الزمالك.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي سيحكم فيها الغازي لفريق الزمالك خلال الموسم الجاري.

وتولى الغازي من قبل تحكيم مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري، وأمام بلدية المحلة في كأس مصر.

ويتواجد محمود أبو الرجال كمساعد أول ومحمد مصطفى إسماعيل كحكم مساعد ثاني ومحمود منصور كحكم رابع.

ويأتي خالد جمال الغندور حكما في تقنية الفيديو ويساعده محمد عبد العزيز.

May be an image of ‎text that says '‎الهابرة วานพ دوري القسم الأول دور؟ نايل الجولة 19 القاهرة الدولي سد الثلاثاء 24 فبراير 2026 الزمالك 9:30 زد ZEDEC حكم مساعد 1 محمود أبو ل الرجال حكم ساحة محمد الغازي حکم 2 مساعد2 محمد مصطفى إسماعيل حکم حکمرابع رابع محمود منصور حكم VAR مساعد محمد عبد العزيز حكم حکمRA VAR خالد جمال الغندور‎'‎

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، وتلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع على قنوات أون سبورت في التاسعة والنصف مساء.

الزمالك الدوري المصري زد
نرشح لكم
الزمالك يكشف مدة غياب الونش الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة مباشر الدوري المصري – سموحة (0)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني خبر في الجول – بعد الإجهاد في السمانة.. محمد إبراهيم جاهز لمباراة الزمالك وزد خبر في الجول – الونش يغيب عن الزمالك أمام زد للإصابة تشكيل سموحة – عبده يحيى يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شوبير يعود لحراسة المرمى في الدوري أمام سموحة زد يتيح للزمالك الحصول على حصته من تذاكر مباراتهما بالدوري
أخر الأخبار
مؤتمر سيميوني: مباراة بروج قد تغير الموسم.. ومباراة الذهاب لم تفاجئني 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يكشف مدة غياب الونش 33 دقيقة | الدوري المصري
الثاني مع الأحمر.. مروان عثمان يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة 37 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب بودو جليمت: إنتر يشتكي من ملعبنا؟ مانشستر سيتي لم يفعل 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(0) مانشستر يونايتد.. محاولات حمراء 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بوكا جونيورز في مفاوضات مع ديبالا ساعة | ميركاتو
مؤتمر ديماركو: أفضل التتويج بالدوري الإيطالي عن أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري – سموحة (0)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523956/الزمالك-يشكر-زد-بعد-تنازله-عن-حصته-في-تذاكر-المباراة