تشكيل الأهلي – شوبير يعود لحراسة المرمى في الدوري أمام سموحة

عاد مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي في الدوري المصري وذلك أمام سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة 19 من الدوري المصري في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.

ويعتمد يس توروب المدير الفني للأهلي على سياسة التدوير بين ثنائي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وكان شوبير يشارك في مباريات دوري أبطال إفريقيا والشناوي في الدوري، إلى أن انتهى دور المجموعات، ليظهر مصطفى من جديد في الدوري.

كما يشارك أحمد رمضان في دفاع الأهلي لتعويض غياب ياسر إبراهيم للإيقاف.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 33 نقطة بينما يأتي سموحة في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – أحمد رمضان – ياسين مرعي – يوسف بلعمري

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – بن رمضان

الهجوم: إمام عاشور – مروان عثمان – أشرف بنشرقي