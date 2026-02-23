زد يتيح للزمالك الحصول على حصته من تذاكر مباراتهما بالدوري

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 19:43

كتب : محمد عبد العظيم

عبد الله السعيد - الزمالك ضد زد

يرحب نادي زد بالتعاون مع الزمالك منافسه في المباراة المقبلة بالدوري بشأن الحصول على حصته من تذاكر مباراتهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه زد على استاد القاهرة ضمن الجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء بيان زد على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
زيزو يختار من الأفضل في مصر بين تريزيجيه وإمام عاشور الثالثة له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام زد الأهلي يكشف تفاصيل تعاونه مع لايبزيج الألماني خبر في الجول - خطوة تفصل النجعاوي عن الانضمام إلى سلافيا براج التشيكي

انطلاقا من حرص إدارة نادي زد على دعم الحضور الجماهيري وتعزيز الأجواء الإيجابية في المباريات، يؤكد سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد أن النادي يرحب بالتنسيق الكامل مع إدارة نادي الزمالك بشأن أي تذاكر من الحصة المخصصة لنادي زد.

إدارة نادي زد لا ترى جدوى من الاحتفاظ بالتذاكر دون استخدامها، فالهدف الأساسي هو حضور الجماهير باعتبارهم العنصر الأهم في منظومة كرة القدم وروحها الحقيقية.

في حال رغبة إدارة الزمالك في الحصول على التذاكر يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة نادي زد، وسيتم تسليم التذاكر بكل تعاون وتقدير، بما يضمن حضورًا جماهيريًا أكبر يليق بقيمة الحدث.

يؤكد نادي زد أن دعم الجماهير ووجودهم في المدرجات يمثل أولوية قصوى، إيمانا بأن الجمهور هو أصل اللعبة وروحها النابض.

May be an image of text

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد الغازي حكما لمباراة زد ضد الزمالك.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي سيحكم فيها الغازي لفريق الزمالك خلال الموسم الجاري.

وتولى الغازي من قبل تحكيم مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري، وأمام بلدية المحلة في كأس مصر.

ويتواجد محمود أبو الرجال كمساعد أول ومحمد مصطفى إسماعيل كحكم مساعد ثاني ومحمود منصور كحكم رابع.

ويأتي خالد جمال الغندور حكما في تقنية الفيديو ويساعده محمد عبد العزيز.

May be an image of ‎text that says '‎الهابرة วานพ دوري القسم الأول دور؟ نايل الجولة 19 القاهرة الدولي سد الثلاثاء 24 فبراير 2026 الزمالك 9:30 زد ZEDEC حكم مساعد 1 محمود أبو ل الرجال حكم ساحة محمد الغازي حکم 2 مساعد2 محمد مصطفى إسماعيل حکم حکمرابع رابع محمود منصور حكم VAR مساعد محمد عبد العزيز حكم حکمRA VAR خالد جمال الغندور‎'‎

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، وتلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع على قنوات أون سبورت في التاسعة والنصف مساء.

زد الزمالك
نرشح لكم
تشكيل سموحة – عبده يحيى يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي – شوبير يعود لحراسة المرمى في الدوري أمام سموحة زيزو يختار من الأفضل في مصر بين تريزيجيه وإمام عاشور الثالثة له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام زد الأهلي يكشف تفاصيل تعاونه مع لايبزيج الألماني خبر في الجول - خطوة تفصل النجعاوي عن الانضمام إلى سلافيا براج التشيكي بوميل: مواجهة الأهلي أول تحد كبير لي.. وأعرف الترجي جيدا قائد الفريق والظهير الأيسر.. غياب ثنائي الجيش الملكي أمام بيراميدز بسبب الإيقاف
أخر الأخبار
تشكيل سموحة – عبده يحيى يقود الهجوم أمام الأهلي دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كيفو: ملعب بودو جليمت كان غريبا للغاية 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - غياب ليساندرو مارتينيز.. وكونيا يقود الهجوم ضد إيفرتون 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلد: نوير قد يلحق بمواجهة دورتموند 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي – شوبير يعود لحراسة المرمى في الدوري أمام سموحة 27 دقيقة | الدوري المصري
تحديد موعد قرعة الأدوار الحاسمة لدوري أبطال آسيا للنخبة 59 دقيقة | آسيا
زد يتيح للزمالك الحصول على حصته من تذاكر مباراتهما بالدوري ساعة | الدوري المصري
ميلان يوضح تفاصيل إصابة لوفتوس تشيك الدامية.. ومدة غيابه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523949/زد-يتيح-للزمالك-الحصول-على-حصته-من-تذاكر-مباراتهما-بالدوري