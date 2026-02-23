زد يتيح للزمالك الحصول على حصته من تذاكر مباراتهما بالدوري

يرحب نادي زد بالتعاون مع الزمالك منافسه في المباراة المقبلة بالدوري بشأن الحصول على حصته من تذاكر مباراتهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه زد على استاد القاهرة ضمن الجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء بيان زد على النحو التالي:

انطلاقا من حرص إدارة نادي زد على دعم الحضور الجماهيري وتعزيز الأجواء الإيجابية في المباريات، يؤكد سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد أن النادي يرحب بالتنسيق الكامل مع إدارة نادي الزمالك بشأن أي تذاكر من الحصة المخصصة لنادي زد.

إدارة نادي زد لا ترى جدوى من الاحتفاظ بالتذاكر دون استخدامها، فالهدف الأساسي هو حضور الجماهير باعتبارهم العنصر الأهم في منظومة كرة القدم وروحها الحقيقية.

في حال رغبة إدارة الزمالك في الحصول على التذاكر يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة نادي زد، وسيتم تسليم التذاكر بكل تعاون وتقدير، بما يضمن حضورًا جماهيريًا أكبر يليق بقيمة الحدث.

يؤكد نادي زد أن دعم الجماهير ووجودهم في المدرجات يمثل أولوية قصوى، إيمانا بأن الجمهور هو أصل اللعبة وروحها النابض.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد الغازي حكما لمباراة زد ضد الزمالك.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي سيحكم فيها الغازي لفريق الزمالك خلال الموسم الجاري.

وتولى الغازي من قبل تحكيم مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري، وأمام بلدية المحلة في كأس مصر.

ويتواجد محمود أبو الرجال كمساعد أول ومحمد مصطفى إسماعيل كحكم مساعد ثاني ومحمود منصور كحكم رابع.

ويأتي خالد جمال الغندور حكما في تقنية الفيديو ويساعده محمد عبد العزيز.

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 فبراير الجاري، وتلعب المباراة على استاد القاهرة.

وتذاع على قنوات أون سبورت في التاسعة والنصف مساء.