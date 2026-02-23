ميلان يوضح تفاصيل إصابة لوفتوس تشيك الدامية.. ومدة غيابه

أعلن نادي ميلان تفاصيل إصابة لاعبه روبن لوفتوس تشيك الدامية التي تعرض لها في لقاء بارما.

وأفاد ميلان عبر موقعه: "روبن لوفتوس-تشيك تعرّض لإصابة قوية في الوجه تسببت في كسر بعظمة الفك العلوي".

وأضاف "نُقل اللاعب إلى قسم جراحة الوجه والفكين وطب الأسنان في مستشفى سانتي باولو إي كارلو، حيث خضع يوم الاثنين لعملية جراحية لإعادة العظمة إلى مكانها وتثبيتها".

وأكمل "لقد تكللت العملية بالنجاح. ويتمتع اللاعب حاليا بحالة جيدة وغادر المستشفى بالفعل".

ومن المتوقع أن تمتد فترة غيابه إلى نحو 8 أسابيع، وفقا لبيان ميلان.

وتعرض لوفتوس تشيك لإصابة قوية ونقل إلى المستشفى بعد اصطدامه مع إدواردو كورفي حارس بارما.

وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا فإن اللاعب خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الأسنان العلوية وكسر في عضم الأسنان.

كما تعرض لجرحين في الوجه أحدهما في الجبهة.

صاحب الـ 30 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة بقميص ميلان وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفا وحيدا.

وخسر ميلان من بارما بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سان سيرو في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وتوقف رصيد ميلان عند النقطة 54 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 10 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.