زيزو يختار من الأفضل في مصر بين تريزيجيه وإمام عاشور

يرى أحمد سيد "زيزو" صانع ألعاب الأهلي أن زميليه إمام عاشور ومحمود حسن "تريزيجيه" هما الأفضل في مصر حاليا.

وحل زيزو ضيفا في برنامج رامز ليفل الوحش عبر قناة MBC مصر يوم الاثنين.

وقال زيزو أثناء الحلقة "من أفضل لاعب في مصر حاليا؟ تريزيجيه أم إمام عاشور؟ كلاهما أفضل لاعب في مصر".

وأضاف "من الأكثر إفادة في وسط ملعب الأهلي؟ إمام عاشور أم محمد علي بن رمضان؟ كلاهما مهم".

ورد زيزو على سؤال رامز جلال: هل عقدك مع الأهلي مسجل بـ5 ملايين جنيه سنويا؟ عقدي مع الأهلي 3 ملايين جنيه فقط.

وأتم "لا توجد مشاكل في غرف خلع ملابس الأهلي بسبب راتبي".

وانتقل الدولي المصري إلى الأهلي في صيف 2025 بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وشارك زيزو مع الأهلي في 18 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وسجل لاعب ليرس السابق 4 أهداف وصنع 7.