بسبب موعد الإفطار.. تعديل مواعيد بعض مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 15:57

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال آسيا للنخبة

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواعيد بعض مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب شهر رمضان.

وتقرر تعديل موعد لقاء الوصل الإماراتي ضد النصر السعودي يوم 4 مارس في ذهاب دور الـ16.

وستقام المباراة في الساعة 8:15 بتوقيت القاهرة بدلا من 6:00.

كما تم تعديل موعد لقاء أهلي جدة السعودي ضد الدحيل القطري يوم 9 مارس في إياب دور الـ16.

وستقام المواجهة في الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة بدلا من 8:15.

وتقام مباريات دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب.

على أن يتأهل الفائزون الـ8 إلى ربع النهائي الذي سيقام بنظام التجمع.

إذ تقام مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، في جدة.

