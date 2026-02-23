خبر في الجول - خطوة تفصل النجعاوي عن الانضمام إلى سلافيا براج التشيكي

أرسل نادي سلافيا براج التشيكي عرضه النهائي لضم إبراهيم النجعاوي لاعب النادي الإسماعيلي.

وعلم FilGoal.com أن سلافيا براج طلب ضم النجعاوي مقابل 335 ألف دولار.

وسيرافق والد إبراهيم النجعاوي، اللاعب في سفره ويوقع على العقود، حتى إتمام اللاعب 18 عاما، حسبما علم FilGoal.com

وسيتم النجعاوي 18 عاما في شهر أغسطس المقبل.

وكان الإسماعيلي طلب الحصول على 400 ألف دولار نظير الاستغناء عن اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الإسماعيلي ستقوم بتوقيع العقود لإتمام الصفقة رسميا.

إبراهيم النجعاوي من ناشئي الإسماعيلي، ويشارك مع الإسماعيلي منذ الموسم الماضي بعد تصعيده للفريق الأول

وشارك ناشئ الإسماعيلي هذا الموسم في 13 مباراة بكافة البطولات، بواقع 8 مباريات في الدوري، و4 مباريات في كأس الرابطة، ومباراة في كأس مصر.

وشارك النجعاوي في كأس العالم للشباب تحت 17 مع منتخب مصر وأسهم في وصوله لدور الـ 32 من البطولة.

ويلعب النجعاوي صاحب الـ 17 عاما في مركز الجناح الأيمن.

وودع سلافيا براج مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حلوله في المركز الـ34.

ويتصدر سلافيا براج الدوري التشيكي برصيد 55 نقطة.