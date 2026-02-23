خبر في الجول - خطوة تفصل النجعاوي عن الانضمام إلى سلافيا براج التشيكي

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 15:49

كتب : عمرو نبيل

إبراهيم النجعاوي

أرسل نادي سلافيا براج التشيكي عرضه النهائي لضم إبراهيم النجعاوي لاعب النادي الإسماعيلي.

وعلم FilGoal.com أن سلافيا براج طلب ضم النجعاوي مقابل 335 ألف دولار.

وسيرافق والد إبراهيم النجعاوي، اللاعب في سفره ويوقع على العقود، حتى إتمام اللاعب 18 عاما، حسبما علم FilGoal.com

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - سلافيا براج يطلب ضم إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي إبراهيم النجعاوي لاعب منتخب الناشئين: خماسية المغرب كانت "صفعة قوية" ولكن تشكيل منتخب مصر للناشئين - النجعاوي يقود الهجوم في مواجهة المغرب

وسيتم النجعاوي 18 عاما في شهر أغسطس المقبل.

وكان الإسماعيلي طلب الحصول على 400 ألف دولار نظير الاستغناء عن اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الإسماعيلي ستقوم بتوقيع العقود لإتمام الصفقة رسميا.

إبراهيم النجعاوي من ناشئي الإسماعيلي، ويشارك مع الإسماعيلي منذ الموسم الماضي بعد تصعيده للفريق الأول

وشارك ناشئ الإسماعيلي هذا الموسم في 13 مباراة بكافة البطولات، بواقع 8 مباريات في الدوري، و4 مباريات في كأس الرابطة، ومباراة في كأس مصر.

وشارك النجعاوي في كأس العالم للشباب تحت 17 مع منتخب مصر وأسهم في وصوله لدور الـ 32 من البطولة.

ويلعب النجعاوي صاحب الـ 17 عاما في مركز الجناح الأيمن.

وودع سلافيا براج مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حلوله في المركز الـ34.

ويتصدر سلافيا براج الدوري التشيكي برصيد 55 نقطة.

الإسماعيلي إبراهيم النجعاوي سلافيا براج التشيكي
نرشح لكم
تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة ميرور: بعد تصريحات وكيله.. ليفربول يسعى لتدعيم دفاعه بضم مدافع روما تقرير: يوفنتوس ينافس إنتر على ضم فيكاريو بعد أخطاء دي جريجوريو آس: بعد فسخ تعاقده مع فاسكو دي جاما.. لوس أنجلوس جالاكسي يبدأ مفاوضاته مع كوتينيو آس: ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم شلوتربيك دورتموند يتعاقد مع موهبة برازيلية "الحقيقة أنني مُنهك نفسيا للغاية".. كوتينيو يعلن رحيله عن فاسكو دا جاما جلوبو: كوتينيو أبلغ فاسكو دا جاما بنيته فسخ تعاقده
أخر الأخبار
سيغيب عن لقاء برنابيو.. إيقاف بريستياني مؤقتا بسبب العنصرية ضد فينيسيوس 36 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
لن يصبح أكبر مدرب في كأس العالم.. أدفوكات يترك منتخب كوراساو 12 دقيقة | أمريكا
"الإبعاد المؤقت ومراجعة الإنذار الثاني".. مجلس كرة القدم يدرس تنفيذ 4 مقترحات جديدة 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب موعد الإفطار.. تعديل مواعيد بعض مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 38 دقيقة | آسيا
خبر في الجول - خطوة تفصل النجعاوي عن الانضمام إلى سلافيا براج التشيكي 45 دقيقة | ميركاتو
خلال أيام.. حمزة عبد الكريم يحصل على تصريح العمل لبدء اللعب مع برشلونة 45 دقيقة | الدوري الإسباني
الثامنة على التوالي.. أولمو يحقق رقما شخصيا منذ انضمامه إلى برشلونة 49 دقيقة | الدوري الإسباني
بوميل: مواجهة الأهلي أول تحد كبير لي.. وأعرف الترجي جيدا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523937/خبر-في-الجول-خطوة-تفصل-النجعاوي-عن-الانضمام-إلى-سلافيا-براج-التشيكي