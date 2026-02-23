بعد إنقاذ حياة والدته.. بنفيكا يكرم رودريجو صاحب الـ 9 سنوات

استضاف نادي بنفيكا، رودريجو الطفل صاحب الـ 9 سنوات من أجل تكريمه بعدما أصبح حديث الساعة في البرتغال.

وقبل شهر نجح رودريجو في إنقاذ حياة والدته رغم صغر سنه، بعد اتصاله بالطوارئ بعد معاناتها من أزمة قلبية.

واستقبل نادي بنفيكا الطفل رودريجو ونشر صور تكريمه في مقر النادي.

ومنح بنفيكا قميصه لرودريجو وتواجد لزيارة اللاعبين وجوزيه مورينيو المدير الفني ومشاهدة مواجهة أفيش في الدوري.

وبدأت قصة رودريجو بعدما نشرت خدمات الطوارئ بالبرتغال تسجيلا لواقعة اتصاله بسبب مرض والدته.

وتواصل الطفل رودريجو مع الطوارئ وأبلغهم بحالة والدته ومنحهم معلومات دقيقة ساعدت في إنقاذها رغم تواجده في السيارة رفقة شقيقه الأصغر.

وتواصل أحد لاعبي بنفيكا مع الطفل الذي يشجع النادي ودعاه لزيارة مقر النادي ومشاهدة مباراة للفريق في الدوري.

وصدق اللاعب في وعده بعدما زار رودريجو نادي بنفيكا وقضى اليوم مع فريقه الذي فاز بثلاثة أهداف دون مقابل على أفيش.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث عقب خوض 23 جولة وبفارق 7 نقاط عن بورتو المتصدر.