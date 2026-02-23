تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 15:14

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

حدد نادي أتلتيكو مدريد سعر بيع خوان ألفاريز وسط اهتمام أندية مختلفة.

وارتبط اسم ألفاريز بنادي برشلونة خلال الفترة الماضية لكن تبقى المطالب المالية عائقا لإتمام الصفقة.

وكشف موقع Teamtalk عن تحرك أرسنال وتشيلسي بقوة في سباق التعاقد مع جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، مع تلقي الناديين تحديثات أسبوعية حول موقف اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم الأرجنتيني يفضل الانتقال إلى برشلونة، وسبق أن جرت محادثات مع خوان لابورتا وديكو، لكن لا توجد ضمانات بقدرة النادي الكتالوني على تلبية مطالب أتلتيكو المالية.

وأبلغ أتلتيكو مدريد لاعبه بعدم رغبته في تحول مستقبله إلى مسلسل طويل طوال الصيف، واشترط حسم الملف قبل أغسطس حال وجود عرض مناسب.

كما كشف الموقع الإنجليزي تحديد النادي الإسباني سعرا يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على البيع، على أن يكون الرقم قريبا من قيمة رحيل أنطوان جريزمان القياسية إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو.

وأوضح وسيط بارز في الصفقة أن برشلونة يمثل أولوية ألفاريز، لكنه لا يغلق الباب أمام العروض الأخرى، مشيرا إلى أن الوجهة الأقرب حال مغادرته إسبانيا ستكون لندن، في ظل اهتمام أرسنال وتشيلسي.

وسبق أن أجرى الناديان الإنجليزيان محادثات غير معلنة عبر وسطاء خلال يناير الماضي، فيما يدرس أرسنال تسريع تحركاته، مع احتمالية إدخال جابرييل جيسوس أو جابرييل مارتينيلي ضمن الصفقة لتقليل المطالب المالية.

ويعيش ألفاريز حالة من عدم الرضا داخل أتلتيكو، ويفكر جديا في الرحيل الصيف المقبل إذا تعثرت مفاوضات برشلونة.

ويبقى القرار النهائي مرهونا بعرض مالي ضخم، في ظل تمسك أتلتيكو بعدم التفريط في أحد أبرز نجومه إلا بشروطه الكاملة.

