حكايات في الجول - حارس سابق بالدوري الممتاز يعمل حلواني باليومية

يتمسك أسامة التمامي حارس مرمى بدوري القسم الثالث، بشغفه بكرة القدم، رغم عمله في محال تشتهر ببيع الحلوى في دمياط من أجل جني قوت يومه.

أسامة التمامي حارس المحلة ودمياط السابق، لم يتخل عن شغفه رغم مرور السنوات، ووصول عمره إلى 26 عاما.

وفي ضمن سلسلة من الحوارات التي يقوم بها FilGoal.com عن الشباب الطموح وحكاياتهم الخاصة خضنا حوارا مع أسامة التمامي حارس مرمى مركز شباب السرو بدمياط ليحكي لنا عن تفاصيل عمله في بيع الحلوى وحبه لكرة القدم.

وكشف التمامي لـ FilGoal.com عن مسيرته مع كرة القدم بين الدوري الممتاز والدرجات الأدنى.

التمامي يشغل مركز حراسة المرمى، من مواليد 2000.

ويحكي التمامي "بدأت حياتي الكروية في عمر 14 عاما في نادي الزرقا تحت قيادة ضياء المناوي رئيس قطاع الناشئين، ثم تم تصعيدي للفريق الأول مع المدير الفني عبد اللطيف الدوماني في عمر 16 عاما."

وأكمل في تصريحات لـ FilGoal.com: "انتقلت لغزل المحلة بالدوري الممتاز وتم قيدي مع فريق الشباب مواليد 99 تحت قيادة المدير الفني عمرو رمضان، وتم تصعيدي للفريق الأول مع خالد عيد."

وعن سبب رحيله عن المحلة، قال "ألغيت مرحلة مواليد 99 فانتقلت إلى مركز شباب السرو لمدة موسم في القسم الثالث."

وتابع "انتقلت بعدها لنادي دمياط، وساهمت مع الفريق في الصعود للقسم الثاني."

وختم حديثه عن مسيرته مع كرة القدم "عدت بعدها لفريق مركز شباب السرو بدوري القسم الثالث، ومستمر معهم حاليا."

وعن مثله الأعلى، اختار التمامي أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز محليا، ومانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا عالميا.

وعن تفاصيل عمله، قال "بدأت عملي في صناعة الألوميتال، ثم التحقت بمحل حلويات، فمحافظة دمياط تشتهر بالحلويات، لذلك أعمل في محل في السرو، والزرقا من أجل مساعدة أسرتي."

وأضاف "أحصل على أجر يومية تبدأ من 70 جنيها، وازدت إلى 100 ثم 150 جنيها، لمدة 8 ساعات، فأقوم بتقطيع الحلوى وتعبئتها وبيعها."

وأتم حديثه لـ FilGoal.com "أوازن بين عملي والتدريب بحيث أحصل على إجازة ثم أعود للعمل، ففي القسم الثالث لابد من العمل بجانب اللعب لكي تستطيع الصرف على أسرتك."