اعتذار من هاوسن.. ريال مدريد ينشر بيانا عبر ويبو الصيني

نشر ريال مدريد بيانا عبر حسابه الرسمي على منصة ويبو الصينية يتضمن اعتذارا من مدافعه دين هاوسن.

دين هاوسن النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويأتي ذلك بعد أزمة من قبل اللاعب بإعادة نشر محتوى اعتبر مسيئا لمواطنين آسيويين.

وجاء في نص الاعتذار المنشور باللغة الصينية: "أعتذر بصدق لأصدقائي الصينيين. أعدت نشر محتوى تضمن رسائل مسيئة دون قصد".

وأوضح هاوسن "كان ذلك غير متعمد تماما وأشعر بالأسف إزاء أي إزعاج تسبب فيه".

وأثارت الأزمة جدلا واسعا اليومين الماضيين، بعدما أعاد اللاعب نشر صورة على حسابه في إنستجرام تضمنت تعليقات وصفت بالعنصرية، قبل أن يتم حذفها لاحقا.

بينما أثار بيان الاعتذار ردود فعل متباينة بين جماهير النادي في الصين وفقا لصحيفة ماركا، إذ طالب البعض بصدور اعتذار علني عبر منصات دولية أو من خلال فيديو رسمي، وليس الاكتفاء ببيان مكتوب عبر ويبو.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى، إذ شهد عام 2024 أزمة أخرى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد، بعدما اعتبر مقطع فيديو لأحد المشجعين مسيئا للصين، قبل أن يؤكد النادي رفضه لأي سلوك غير لائق وإدانته للعنصرية وكراهية الأجانب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 60 في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر.