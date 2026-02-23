موندو ديبورتيفو: إنتر ومانشستر يونايتد يراقبان بالدي بعد فقدان مكانه بسبب كانسيلو

فقد أليخاندرو بالدي مكانه في التشكيل الأساسي لـ برشلونة خلال آخر مباراتين في الدوري الإسباني، بعدما غاب عن البداية أمام جيرونا وليفانتي.

جلس اللاعب على مقاعد البدلاء في المباراتين، وشارك لنصف ساعة فقط في إحداهما، بينما لم يحصل على أي دقيقة في الأخرى.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن بالدي يحظى باهتمام أوروبي، إذ يراقبه كل من إنتر ومانشستر يونايتد تمهيدا لإمكانية التحرك في سوق الانتقالات الصيفي.

ويمتد عقد اللاعب مع برشلونة، وأشار التقرير إلى أنه لا يفكر في الرحيل، كما لا يضع هانز فليك فكرة التخلي عنه ضمن حساباته حتى الآن.

وفضّل فليك الدفع بجواو كانسيلو في مركز الظهير الأيسر، رغم إمكانية إراحة كوندي، وهو ما اعتبر مؤشرا واضحا على تراجع أولوية بالدي في الوقت الحالي.

وشارك بالدي أساسيا في مباراتين فقط من آخر خمس مواجهات رسمية، أمام ريال مايوركا في الدوري وأمام أتلتيكو مدريد في الكأس.

لم يسبق أن تراجع حضوره بهذا الشكل دون إصابة، لكن مستواه اتسم ببعض التذبذب مؤخرا، فيما خطف كانسيلو الأنظار بحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأخيرة.

وفاز برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

واستعاد برشلونة الصدارة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وخسر برشلونة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل.