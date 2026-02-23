الدوري - النقطة 34 تكفي للتأهل لمجموعة اللقب.. و9 فرق تتنافس على 3 مقاعد

اتضحت الملامح الأولية للفرق المتأهلة للمنافسة في مجموعة البطولة، والمنافسين في مجموعة الهبوط.

ويقام دوري الموسم الحالي 2025 - 2026 بمشاركة 21 فريقا، يقام بنظام الدور الواحد، ليخوض كل فريق 20 مباراة.

ويتأهل أول 7 فرق للمنافسة على مجموعة البطولة لتحديد بطل الدوري، والفرق المتأهلة إفريقيا والترتيب حتى المركز السابع.

فيما تخوض بقية الفرق صراعا لتحديد الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى "دوري المحترفين".

ويهبط هذا الموسم 4 فرق، ليتأهل بدلا منهم 3 فرق من دوري المحترفين، ليصير العدد الموسم المقبل زوجيا، 20 فريقا.

اللائحة

وتنص اللائحة على أنه في حالة تعادل فريقين أو أكثر في النقاط في المرحلة الأولى، فيتم اللجوء للمعايير التالية:

فارق الأهداف

أكبر عدد من الأهداف

أكبر عدد من الأهداف في مباريات المرحلة التي خاضها الفريق خارج الأرض

اللعب النظيف

القرعة

وضمنت فرق سيراميكا كليوباترا، والزمالك، وبيراميدز التواجد في مجموعة المنافسة على اللقب ويلاحقهم الأهلي، الذي يحتاج لنقطة وحيدة من أجل العبور رسميا، وقد لا يحتاجها لإعلان تواجده رسميا ضمن السبعة الكبار.

النقطة 34

يكفي الوصول للنقطة 34 لضمان التواجد رسميا في مجموعة البطولة.

ولن يتجاوز النقطة 34 أكثر من 7 فرق في كافة الاحتمالات، نظرا للمواجهات المباشرة، وقد تقل بعد نهاية الجولة القادمة والتالية لها.

وللسبب ذاته تأكد تواجد الفرق من المركز الـ 14 في مجموعة الهبوط.

غزل المحلة يحتل المركز الـ14 برصيد 18 نقطة،، ويتبقى له 3 مباريات.

وحتى في حالة فوز المحلة في المباريات الثلاث سيصل إلى 27 نقطة، وهو عدد النقاط الذي حتما سيتجاوزه 7 فرق.

صراع مباشر

وبالتالي توقف صراع خطف المراكز الثلاثة المتبقية ضمن السبعة الأوائل، بين 9 فرق.

وتشهد مباريات تلك الفرق مواجهات مباشرة (وداي دجلة × الجونة) - (المصري × مودرن سبورت) (المصري × إنبي) - (زد × مودرن سبورت) - (سموحة × البنك الأهلي) - (سموحة × مودرن سبورت) - (مودرن سبورت × بتروجت) - (المصري × الجونة).

قد تبدو فرص المراكز من الـ11 حتى الـ 13 (إنبي وبتروجت والجونة) أكثر صعوبة نظرا لارتباط نتائجهم بنتائج الفرق المنافسة.

إلا أنه بداية من المركز العاشر (مودرن سبورت) فيملك الأمل في العبور معتمدا على نتائجه فقط، حيث يلتقي أمام 4 فرق متنافسة بشكل مباشر في حجز مقعد ضمن السبعة الكبار.

9 فرق تتصارع على 3 مراكز

5 - وادي دجلة 27 نقطة من 18 مباراة .. (المباريات المتبقية: سيراميكا كليوباترا - الجونة)

6 - المصري 26 نقطة من 16 مباراة (المباريات المتبقية: مودرن سبورت - إنبي - الإسماعيلي - الجونة) .. 28

7 - زد 25 نقطة من 17 مباراة (المباريات المتبقية: الزمالك - الأهلي - مودرن سبورت) 25

8 - سموحة 25 نقطة من 17 مباراة (المباريات المتبقية: الأهلي - البنك الأهلي - موردن سبورت) 27

9 - البنك الأهلي 22 نقطة من 16 مباراة (المباريات المتبقية: فاركو - سموحة - سيراميكا كليوباترا - بيراميدز) 23

10- مودرن سبورت 22 نقطة من 16 مباراة (المباريات المتبقية: المصري - بتروجت - سموحة - زد) 27

11 - إنبي 21 نقطة من 16 مباراة (المباريات المتبقية: حرس الحدود - المصري - كهرباء الإسماعيلية - الزمالك) 30 نقطة

12 بتروجت 21 نقطة من 17 مباراة (المباريات المتبقية: الاتحاد - مودرن سبورت - طلائع الجيش - بيراميدز) 30

13 - الجونة 20 نقطة من 16 مباراة (المباريات المتبقية: المقاولون العرب - الإسماعيلي - وادي دجلة - المصري) 32

فرق ضمنت اللعب في مجموعة الهبوط

بداية من المركز الـ 14

غزل المحلة 18 نقطة من 17 مباراة

المقاولون العرب 17 نقطة من 18 مباراة

الاتحاد السكندري 17 نقطة من 17 مباراة

فاركو 14 نقطة من 17 مباراة

حرس الحدود 14 نقطة من 17 مباراة

طلائع الجيش 12 نقطة من 17 مباراة

كهرباء الإسماعيلية 12 نقطة من 17 مباراة

الإسماعيلي 10 نقاط من 17 مباراة

فرق ضمنت اللعب في مجموعة تحديد اللقب

من المركز الأول حتى الرابع

سيراميكا كليوباترا 35 نقطة من 17 مباراة

الزمالك 34 نقطة من 16 مباراة

بيراميدز 34 نقطة من 16 مباراة

الأهلي 33 نقطة من 16 مباراة