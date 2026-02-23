جوهر نبيل يستقبل بعثة منتخب السلاح بعد تصدر بطولة إفريقيا

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وطارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح منتخب مصر للسلاح.

ويأتي ذلك عقب الأداء المميز والنتائج الاستثنائية التي حققتها بعثة مصر في بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب 2026 والتي أُقيمت في السنغال خلال الفترة من 16 وحتى 21 فبراير الجاري.

واستقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة البعثة في مطار القاهرة بعد عودتهم من السنغال وتصدر بطولة إفريقيا بـ 42 ميدالية متنوعة.

وأشاد الوزير بالمستوى الفني والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس حجم الدعم الذي توليه الدولة المصرية للرياضة والرياضيين.

كما أشاد جوهر نبيل على قوة قاعدة الناشئين والشباب في لعبة السلاح، باعتبارها إحدى الألعاب التي تمتلك فيها مصر تاريخًا مميزًا وحضورًا قويًا على المستويين القاري والدولي.

وتمنى وزير الشباب والرياضة استمرار التفوق ورفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية خلال الفترة المقبلة.

وتمكن المنتخب الوطني من حصد 42 ميدالية متنوعة، بواقع 22 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية.

وتصدر منتخب مصر جدول الترتيب العام، في إنجاز يعكس الهيمنة المصرية على السلاح الإفريقي بمختلف مراحله السنية.