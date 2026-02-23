لابورتا: ميسي رفض مصافحتي في حفل الكرة الذهبية.. ونعمل على تكريمه

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 12:13

كتب : FilGoal

خوان لابورتا - ليونيل ميسي

كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة أن علاقته بليونيل ميسي أسطورة النادي، ما زالت متأثرة منذ رحيل اللاعب في صيف 2021.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

برشلونة

واعترف لابورتا أن النجم الأرجنتيني رفض مصافحته خلال حفل الكرة الذهبية 2023 في باريس.

واستقال لابورتا من رئاسة نادي برشلونة خلال شهر فبراير الجاري، للتمكن من خوض انتخابات النادي في مارس المقبل.

وقال لابورتا عبر راديو كتالونيا: "العلاقة مع ميسي ليست كما كانت. حدث موقف في حفل الكرة الذهبية، ذهبت لمصافحته لكنه رأى أنه لا يجب أن نتبادل التحية".

أضاف "كانت هناك بعض المحاولات للتقارب بعد ذلك، ونأمل أن يتحسن الأمر في المستقبل. العلاقة متأثرة، لكنه يظل أسطورة في تاريخ برشلونة".

وعن ظهور ميسي في كامب نو أجاب: "كنت أعلم أنه موجود في برشلونة بسبب مباراة لمنتخب الأرجنتين، لكن لم أكن أعرف تفاصيل أخرى. إذا أراد ميسي دخول الملعب، فيجب السماح له بذلك دائما قدر الإمكان. هذا بيته".

واختتم لابورتا تصريحاته "ميسي يستحق تخليدا خاصا في الملعب، وأرى أحقيته بتمثال في كامب نو، والنادي يخطط بالفعل لتكريمه عندما يكتمل الملعب بشكل نهائي وبحضور يتجاوز 100 ألف متفرج".

وفاز برشلونة على ليفانتي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

واستعاد برشلونة الصدارة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وخسر برشلونة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة.

وتقام مباراة الإياب على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل.

/articles/523919/لابورتا-ميسي-رفض-مصافحتي-في-حفل-الكرة-الذهبية-ونعمل-على-تكريمه