رابطة الدوري الأمريكي تبرئ ميسي من واقعة اقتحام غرفة الحكام

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 11:55

كتب : FilGoal

سون هيونج مين وليونيل ميسي

برأت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي من اقتحام منطقة محظورة خاصة بالحكام.

وقص إنتر ميامي شريط مبارياته بالدوري الأمريكي بخسارة كبيرة أمام لوس أنجلوس إف سي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكشف المتحدث باسم الرابطة لوكالة رويترز تبرئة ميسي من دخول منطقة محظورة حين تبع حكام المباراة.

وقال المتحدث الرسمي في تصريحاته "الرابطة راجعت الواقعة التي حدثت، وتم تصويرها بالفيديو، والمنطقة التي دخلها ميسي لم تكن غرفة الملابس الخاصة بالحكام".

وأضاف "تلك المنطقة أيضا ليست منطقة محظورة وبالتالي فإن الأرجنتيني لم ينتهك أي قاعدة".

وظهر لويس سواريز في الفيديو وهو يحاول إيقاف ميسي لكن قائد إنتر ميامي واصل طريقه خلف الحكام.

وكان قد صنع سون هيونج مين الهدف الأول لفريقه أمام ليونيل ميسي.

وحصد لوس أنجلوس نقاطه الأولى بالدوري الأمريكي في الموسم الجديد.

وشارك ليونيل ميسي في المباراة بشكل كامل.

يذكر ميسي نجم إنتر ميامي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي عن موسم 2025.

وقاد ميسي فريقه الموسم الماضي للفوز باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على فانكوفر وايتكابس في النهائي بنتيجة 3-1.

