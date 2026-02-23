جاسبريني: روما يسير أفضل مما توقعت والصراع على دوري الأبطال مستمر حتى النهاية

أبدى جيان بييرو جاسبريني مدرب روما رضاه عن موسم الفريق الأول تحت قيادته.

ويرى جاسبريني أن الفريق يسير أفضل مما كان يتوقع، لكنه شدد على أن الصراع على مقاعد دوري أبطال أوروبا سيستمر حتى الجولات الأخيرة.

وقال جاسبريني عبر دازن إيطاليا: "عانينا في الشوط الأول ولم يكن من السهل اختراقهم، لكن بعد تقريب كريستانتي من مالين سجلنا من ركنية وتغيرت المباراة".

أضاف: "كنت آمل أن تسير الأمور بشكل جيد هنا. عندما رأيت رد فعل اللاعبين في أولى الحصص التدريبية أدركت أننا سنقدم موسما جيدا. ربما ليس بهذا المستوى، لكن الروح كانت طموحة منذ البداية، ولدينا عناصر شابة تتطور باستمرار".

حقق روما الفوز رغم غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة، منهم باولو ديبالا وماتياس سولي وأرتم دوفبيك وإيفان فيرجسون وستيفان الشعراوي، كما انسحب ماريو هيرموسو في الإحماء بسبب إصابة عضلية ليشارك دانييلي جيلاردي بدلا منه.

وأوضح المدرب: "كنت محظوظا بوجود لاعبين أصحاب خبرة ساعدوني كثيرا في البداية، كما أن الأجواء كانت إيجابية قبل قدومي بفضل العمل الذي قام به كلاوديو رانييري".

واختتم جاسبريني تصريحاته قائلا: "مباراة الأحد مهمة جدا، الفوز سيكون خطوة كبيرة، لكن بخبرتي السابقة التأهل لدوري الأبطال غالبا ما يحسم في الجولات الأخيرة. هناك فرق تقترب منا مثل أتالانتا وكومو، وسيكون الصراع حتى النهاية".

واستفاد روما من خسارة نابولي وميلان ويوفنتوس هذا الأسبوع، ونجح في الفوز 3-0 على كريمونيزي في ملعب الأولمبيكو.

احتاج الفريق إلى قرابة ساعة لكسر التكتل الدفاعي، قبل أن يسجل برايان كريستانتي برأسية من ركلة ركنية، ثم هيأ الكرة إلى إيفان نديكا ليضيف الهدف الثاني، بينما حسم نيكولو بيزيلي النتيجة بالهدف الثالث.

يتساوى روما حاليا مع نابولي في المركز الثالث، ويوسع الفارق مع يوفنتوس صاحب المركز الخامس إلى 4 نقاط قبل المواجهة المباشرة بينهما الجولة المقبلة.

