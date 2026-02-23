تقرير: أهلي جدة يمدد تعاقد البريكان

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 11:08

كتب : FilGoal

فراس البريكان - السعودية

نجح نادي أهلي جدة في تمديد تعاقد فراس البريكان مهاجم الفريق ضمن خطة النادي لحفظ الاستقرار الفني والحفاظ على العناصر المحلية.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية عن تمديد أهلي جدة تعاقد البريكان حتى صيف 2031.

وكان البريكان يرتبط بتعاقد مع أهلي جدة حتى صيف 2028 إذ انضم لصفوف أهلي جدة لمدة 5 مواسم في 2023.

ويساهم البريكان تهديفيا مع أهلي جدة في الدوري بمعدل مساهمة كل مباراتين.

ويعتبر البريكان أحد أبرز عناصر منتخب السعودية.

وساهم البريكان في 35 هدفا مع أهلي جدة في مختلف المسابقات خلال ما يقارب من 100 مباراة.

ويحل أهلي جدة ضيفا على ضمك مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر.

وحقق أهلي جدة ثلاثة انتصارات متتالية في مسابقة الدوري منذ التعادل السلبي ضد الهلال.

