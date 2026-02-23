كرة يد - استعدادا لبطولة العالم.. مصر تواجه أيسلندا مباراتين في توقف مايو
الإثنين، 23 فبراير 2026 - 10:30
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد مباراتين وديتين في توقف شهر مايو المقبل.
ويأتي ضمن استعدادات الفريق لمنافسات بطولة العالم المقرر لها في يناير المقبل.
وكان منتخب أيسلندا قد حقق المركز الرابع خلال منافسات بطولة أمم أوروبا.
وجاءت مواعيد المباراتين كالآتي:
المباراة الأولى: 13 مايو 2026
المباراة الثانية: 15 مايو 2026
وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في بطولة العالم الأخيرة 2025.
وحسم منتخب أيسلندا المباراة وقتها بنتيجة 27-24.
وفي آخر 3 مواجهات جمعت بين الفريقين في بطولة العالم فاز منتخب أيسلندا بمباراتين.
ويعود آخر انتصار لمنتخب مصر على أيسلندا في بطولة العالم 2001 بنتيجة 24-22.
نرشح لكم
كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد كرة يد - الاتحاد يكشف جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر كرة يد – الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس مصر بالفوز على أصحاب الجياد كرة يد – الأهلي يهزم الزهور ويتأهل لربع نهائي كأس مصر جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا يد - على حساب مصري آخر.. سيف الدرع يتوج مع برشلونة بلقب كأس إسبانيا