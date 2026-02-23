كرة يد - استعدادا لبطولة العالم.. مصر تواجه أيسلندا مباراتين في توقف مايو

يلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد مباراتين وديتين في توقف شهر مايو المقبل.

ويأتي ضمن استعدادات الفريق لمنافسات بطولة العالم المقرر لها في يناير المقبل.

وكان منتخب أيسلندا قد حقق المركز الرابع خلال منافسات بطولة أمم أوروبا.

وجاءت مواعيد المباراتين كالآتي:

المباراة الأولى: 13 مايو 2026

المباراة الثانية: 15 مايو 2026

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في بطولة العالم الأخيرة 2025.

وحسم منتخب أيسلندا المباراة وقتها بنتيجة 27-24.

وفي آخر 3 مواجهات جمعت بين الفريقين في بطولة العالم فاز منتخب أيسلندا بمباراتين.

ويعود آخر انتصار لمنتخب مصر على أيسلندا في بطولة العالم 2001 بنتيجة 24-22.