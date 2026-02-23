مواعيد مباريات الإثنين 23 فبراير 2026.. سموحة ضد الأهلي ضمن 3 مواجهات في الدوري

تنطلق مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري بإقامة 3 مواجهات.

الدوري المصري

يحل الأهلي ضيفا على سموحة ضمن منافسات الجولة 19 في التاسعة والنصف مساء.

وتقام المباراة على استاد برج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف الجونة فريق المقاولون العرب على استاد خالد بشارة.

بينما يستضيف كهرباء الإسماعيلية فريق طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية.

الدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على إيفرتون في ختام منافسات الجولة 27 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

يحل أهلي جدة ضيفا على ضمك في تمام التاسعة مساء.

بينما يستضيف الشباب فريق الرياض، ويحل الاتفاق ضيفا على القادسية، ويستضيف الفتح فريق الأخدود في نفس التوقيت.

وتذاع مباريات البطولة عبر قناة ثمانية.