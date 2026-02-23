كويستا: هدفنا في ميلان من كرة ثابتة كان مخططا له

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 02:06

كتب : FilGoal

كارلوس كويستا

أوضح كارلوس كويستا المدير الفني لبارما أن هدف فريقه في ميلان كان قد تم التدريب عليه من قبل.

وخسر ميلان من منافسه بارما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "كان من الطبيعي أن يسيطر ميلان على الاستحواذ، لذلك كان علينا أن نظل منظمين، والقوة الذهنية التي أظهرها هذا الفريق كانت مذهلة".

وأضاف "ليس من السهل الحفاظ على التركيز كل هذه الدقائق أمام فريق قوي بهذا الشكل، وفي ملعب كهذا".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما نعمل على الكرات الثابتة، نحاول أن نُجهّز لاعبين جاهزين للتسجيل، خططنا لهدفنا من قبل".

وتلقى ميلان الخسارة الأولى له في الدوري بعد 24 مباراة والتي تعد الأطول في أوروبا.

وتعود الهزيمة الماضية للروسونيري أمام كريمونيزي بهدفين مقابل هدف وأيضا كانت على ملعب سان سيرو.

وأحرز ترويلو الهدف في الدقيقة 80، وأثار الجدل كثيرا بسبب الاشتباه في مخالفة على اللاعب الأرجنتيني أثناء قفزه لضرب الكرة بالرأس.

وبعد دقيقتين، قرر الحكم احتساب الهدف لصالح بارما.

الدوري الإيطالي ميلان بارما كارلوس كويستا
