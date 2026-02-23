العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة

شدد طارق العشري مدرب الإسماعيلي على أن فريقه لم يكن لينسحب من مواجهة وادي دجلة ولكنه لوح بذلك فقط للتعبير عن اعتراضه على أداء التحكيم.

وخسر الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف من وادي دجلة في الجولة 18 من الدوري المصري.

وقال العشري عبر أون سبورت: "طوال مسيرتي لا أحب التدخل في الأمور الإدارية ولكن العقوبة التي تعرض لها الإسماعيلي قاسية جدا في ظل الظروف التي يمر بها النادي".

وواصل "الإسماعيلي يحتاج للمساندة من كل المحبين ومن مصر بالكامل، لأن هذا النادي قلعة كبيرة قدمت الكثير من النجوم ويمر بتلك الظروف منذ 6 سنوات تقريبا".

وأكمل "السباب الجماعي خلال مباراة وادي دجلة كان موجها لنا وليس للحكم، الجماهير سبت اللاعبين وهتفت ضدنا لأننا توقفنا عن اللعب لفترة طويلة".

وتابع "نحن نقدر المسؤولية ولا نستطيع اتخاذ قرار الانحساب من المباراة، ولكن اللاعبين يشعرون بالضغط ولكن لا نية للانسحاب، كنا نسجل اعتراضنا فقط لأننا نتعرض للظلم، تقريبا في كل مباراة لنا ركلة جزاء غير محتسبة ويجب أن نحصل على حقنا ولا نريد المجاملة".

وأردف "إذا عبرنا عن غضبنا بالتوقف عن خوض المباراة لبعض الدقائق، كان ذلك الأمر فقط للتعبير عن اعتراضنا".

وشدد "أتوسم خيرا في المجموعة التي نملكها ولكن العدد محدود والنتائج لا تساعد، نحتاج لنتيجة إيجابية واحدة فقط وستتحسن الأمور".

وأضاف "أخاطب جماهير الإسماعيلي وكل المسؤولين، النادي بحاجة إلى المساندة الحقيقية خلال الفترة المقبلة ليعود من جديد، إيقاف القيد أصاب النادي بشلل كامل".

وكانت رابطة الأندية وقعت عقوبات على الإسماعيلي وجماهيره بسبب مباراة وادي دجلة.

وجاءت العقوبات كالآتي:

إيقاف محمد حسن عبد الحفيظ حسن، لاعب فريق الإسماعيلي ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه لفت نظر لفريق الإسماعيلي وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الأنسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب مرة أخرى.

منع جماهير نادي الإسماعيلي الحاضرون في المباراة من حضور مباراتين وتوقيع غرامة مالية قيمتها 200 ألف جنيه على فريق نادي الإسماعيلي وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

إيقاف فرانك بولي لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.