جاسبريني: الفوز على يوفنتوس سيقربنا من التأهل لأبطال أوروبا

شدد جيان بييرو جاسبريني مدرب روما على أن الفوز على يوفنتوس في المباراة المقبلة سيقربه من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

فاز روما على منافسه كريمونيزي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي عبر DAZN: "لم يكن من السهل اختراق كريمونيزي، لكن بعد ذلك قربنا كريستانتي من دونيل مالين وسجلنا من ركلة ركنية".

وأضاف "كان كريستانتي قد سجل هدفا مماثلا أمام فيورنتينا، ولديه القدرة على التسجيل نتيجة تحركاته في الكرات الثابتة، نحن نحرص على تنويع التحركات في هذه المواقف".

وتابع "أرى العديد من الفرق تسجل من الكرات الثابتة هذا الموسم، كنا متأخرين قليلا في هذا الجانب، لكننا عوضنا ذلك بهدفين أمام كريمونيزي".

وأتم "مباراتنا أمام يوفنتوس ستكون مهمة للغاية، والفوز بها سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام، ومع خبرتي في أتالانتا والتأهل 5 مرات خلال 7 سنوات إلى دوري أبطال أوروبا، كنا في الغالب نحسم الأمور في الجولتين الأخيرتين".

وقاد كريستانتي فريقه للفوز بتسجيله هدفا وصناعته هدفا آخر.

وأحرز "البرج" كريستانتي الهدف برأسية في الدقيقة 59، ويعد اللاعب الإيطالي هو الأكثر تسجيلا بالرأس في الدوري الإيطالي منذ 2017 بـ 15 هدفا وفك الشراكة مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي مثل لاتسيو في إيطاليا.

واستغل روما سقوط نابولي بالخسارة من أتالانتا بهدفين لهدف في الجولة الذاتها، وكذلك هزيمة يوفنتوس من كومو بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يواجه روما خصمه يوفنتوس في المباراة المقبلة يوم 1 مارس.

ووصل روما للنقطة 50 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع نابولي، بينما ابتعد عن يوفنتوس بفارق 4 نقاط.

وتوقف رصيد كريمونيزي عند النقطة 24 في المركز الـ 16.