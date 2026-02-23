استغل سقوط منافسيه.. "البرج" يقود روما للفوز على كريمونيزي

فاز روما على منافسه كريمونيزي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل براين كريستانتي وإيفان نديكا ونيكولو بازيلي أهداف روما.

وقاد كريستانتي فريقه للفوز بتسجيله هدفا وصناعته هدفا آخر.

وأحرز "البرج" كريستانتي الهدف برأسية في الدقيقة 59، ويعد اللاعب الإيطالي هو الأكثر تسجيلا بالرأس في الدوري الإيطالي منذ 2017 بـ 15 هدفا وفك الشراكة مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي مثل لاتسيو في إيطاليا.

وضاعف نديكا النتيجة في الدقيقة 77 بعد تسديدة قوية بالقرب من منطقة الـ 6 ياردات من صناعة كريستانتي.

واختتم بازيلي أهداف الجيالوروسي في الدقيقة 86 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل كريستانتي على جائزة رجل المباراة.

واستغل روما سقوط نابولي بالخسارة من أتالانتا بهدفين لهدف في الجولة الذاتها، وكذلك هزيمة يوفنتوس من كومو بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يواجه روما خصمه يوفنتوس في المباراة المقبلة يوم 1 مارس.

ووصل روما للنقطة 50 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالتساوي مع نابولي، بينما ابتعد عن يوفنتوس بفارق 4 نقاط.

وتوقف رصيد كريمونيزي عند النقطة 24 في المركز الـ 16.

video:1