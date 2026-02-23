قبل 4 أشهر على كأس العالم.. حرب شوارع بين الشرطة وعصابات مسلحة في المكسيك

شهدت مدينة غوادالاخارا المكسيكية، المستضيفة لأربع مباريات في كأس العالم 2026، موجة عنف واسعة قبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق البطولة.

وأكدت حكومة المكسيك أن عملية نفذتها قوات فيدرالية أسفرت عن مقتل نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف بلقب "إل مينشو"، والذي يُعد القائد المزعوم لكارتل خاليسكو الجيل الجديد.

وأوضحت تقارير محلية مكسيكية أن رد الفعل جاء سريعًا، إذ نفذت عناصر مسلحة عمليات قطع طرق وإحراق مركبات ومنشآت تجارية في عدة ولايات بينها خاليسكو، ميتشواكان، غواناخواتو، كوليما، ناياريت وتاماوليباس.

كما شهد مطار المدينة حالة من الفوضى، مع تداول مقاطع فيديو تُظهر ركابًا يفرون من محيط المطار، وسط دعوات رسمية للسكان بعدم مغادرة منازلهم حتى استقرار الأوضاع.

وتأتي هذه الأحداث في توقيت حساس قبل استضافة المكسيك جزءًا من مباريات كأس العالم 2026، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها المدينة في الفترة المقبلة.

وتأتي الاضطرابات الأمنية في المكسيك قبل شهر تقريبا على موعد مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب بوليفيا ضد سورينام في مدينة جوادالاخارا تحديدا والتي تشهد الاضطرابات والتي سيلعب العراق ضد الفائز منها في النهائي.

ومن المقرر أن تستضيف المكسيك وأمريكا وكندا كأس العالم 2026 هلال شهر يونيو المقبل.