قبل 4 أشهر على كأس العالم.. حرب شوارع بين الشرطة وعصابات مسلحة في المكسيك

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 00:51

كتب : FilGoal

كأس العالم

شهدت مدينة غوادالاخارا المكسيكية، المستضيفة لأربع مباريات في كأس العالم 2026، موجة عنف واسعة قبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق البطولة.

وأكدت حكومة المكسيك أن عملية نفذتها قوات فيدرالية أسفرت عن مقتل نيميسيو أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف بلقب "إل مينشو"، والذي يُعد القائد المزعوم لكارتل خاليسكو الجيل الجديد.

وأوضحت تقارير محلية مكسيكية أن رد الفعل جاء سريعًا، إذ نفذت عناصر مسلحة عمليات قطع طرق وإحراق مركبات ومنشآت تجارية في عدة ولايات بينها خاليسكو، ميتشواكان، غواناخواتو، كوليما، ناياريت وتاماوليباس.

أخبار متعلقة:
أمين عمر يشارك في اختبارات الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم إصابته بالصليبي.. مدرب موناكو: مينامينو قد يشارك في كأس العالم الاتحاد البرازيلي يعلن موعد مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم.. وموعد طرح التذاكر جارديان: دعم مقترح زيادة المشاركين.. المغرب تنافس إسبانيا على استضافة كأس العالم للأندية

كما شهد مطار المدينة حالة من الفوضى، مع تداول مقاطع فيديو تُظهر ركابًا يفرون من محيط المطار، وسط دعوات رسمية للسكان بعدم مغادرة منازلهم حتى استقرار الأوضاع.

وتأتي هذه الأحداث في توقيت حساس قبل استضافة المكسيك جزءًا من مباريات كأس العالم 2026، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها المدينة في الفترة المقبلة.

وتأتي الاضطرابات الأمنية في المكسيك قبل شهر تقريبا على موعد مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب بوليفيا ضد سورينام في مدينة جوادالاخارا تحديدا والتي تشهد الاضطرابات والتي سيلعب العراق ضد الفائز منها في النهائي.

ومن المقرر أن تستضيف المكسيك وأمريكا وكندا كأس العالم 2026 هلال شهر يونيو المقبل.

المكسيك كأس العالم 2026
نرشح لكم
أمين عمر يشارك في اختبارات الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026 ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسعيد بقرار العودة كمشجع أنشيلوتي يكشف ملامح قائمة البرازيل في كأس العالم 2026 منتخب السعودية يعلن مقر إقامته بولاية تكساس خلال مشاركته في كأس العالم إنفانتينو: المغرب بين أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم الأهلي يكشف زيارة كأس العالم باستاد التتش أمين عمر وعاشور يشاركان في معسكر الحكام المرشحين لـ كأس العالم 2026 كأس العالم - ينضمان إلى إيران وهايتي.. البيت الأبيض يحظر دخول مشجعي دولتين إفريقيتين
أخر الأخبار
بعد إنقاذ حياة والدته.. بنفيكا يكرم رودريجو صاحب الـ 9 سنوات 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
لحظة ميلاد فرحك كان في حبيب غايب.. لن تسير وحدك أبدا يا أليسون 9 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة 14 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: قبل مواجهة الوداد.. طارق مصطفى يقترب من قيادة أولمبيك آسفي 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائد الفريق والظهير الأيسر.. غياب ثنائي الجيش الملكي أمام بيراميدز بسبب الإيقاف 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميرور: بعد تصريحات وكيله.. ليفربول يسعى لتدعيم دفاعه بضم مدافع روما ساعة | ميركاتو
كريم أحمد: تحدثت مع وائل رياض قبل القدوم إلى مصر.. وهذه تفاصيل رسالة صلاح ساعة | منتخب مصر
بسبب موعد الإفطار.. كاف يخطر بيراميدز بتعديل موعد مباراة الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523906/قبل-4-أشهر-على-كأس-العالم-حرب-شوارع-بين-الشرطة-وعصابات-مسلحة-في-المكسيك