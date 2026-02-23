نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين رد والد زيزو لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق في بداية مفاوضات الانتقال للأحمر.

وقال شوقي عبر قناة النهار: "كنت اللهو الخفي لإتمام صفقة زيزو منذ البداية وحتى النهاية".

وأضاف "إتمام الصفقة كان صعبا للغاية لأنك لا تملك القرار، فهناك عدة عروض تصل له بالإضافة إلى عقده مع الزمالك".

وتابع "الأهلي لم يكن مرنا ورفض ضم زيزو في البداية، لأن من الممكن أن يغير اللاعب موقفه، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك".

وأكمل "الأهلي لم يتحدث مع زيزو والعكس صحيح، كنت أنا الوسيط والمحب لإبرام الصفقة".

وواصل "لم أتحدث مع زيزو إلا مرة واحدة قبل توقيعه، كانت المفاوضات مع والده، شعرت بالاستمتاع بالتفاوض معه، لم يحدث أي شجار بيننا إلا مرة واحدة عندما كان زيزو في ليرس وقت تجديد عقده".

واستمر "بدأت بالمفاوضات خلال الموسم الثالث له مع الزمالك لأن كان في عقده شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار".

وأردف "والده صعب الأمور علي بتجديد عقد زيزو مع الزمالك وإزالة الشرط الجزائي، لذلك انتظرت مجددا".

وأوضح "زيزو لا يحصل على 100 مليون جنيه من الأهلي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وشدد "لم تحدث أي زعزعة في غرفة ملابس الأهلي بسبب زيزو على الإطلاق".

وأكمل "عرض نيوم لزيزو لم يكن "كوبري"، كنت أقرأ الأخبار وأدعو الله أن يرفض الزمالك العرض".

وعن رد والد زيزو قال: "عندما تحدثت معه عن الانتقال للأهلي قال لي "أنت هتهزر؟"، كلما كان يمر الوقت كلما كان هناك انفتاح أكثر على الانتقال".

وأتم "بارقة الأمل بالنسبة لي كانت عندما عرض الزمالك عليه الحصول على فيلا ويحق له التصرف فيها بعد 5 أعوام وشيك مستحق الصرف بعد سنتين".

وانتقل زيزو إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.