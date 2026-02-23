خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك

خضع محمد عواد حارس مرمى الزمالك للتحقيق في النادي على هامش المشكلة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية

وعلم FilGoal.com أن الحارس خضع للتحقيق بالشؤون القانونية للنادي، وتحدث خلاله عن كل ما حدث خلال الفترة الماضية".

كما علم FilGoal.com أن عواد أكد خلال التحقيق على التزامه مع الفريق ورفضه للرحيل.

الشؤون القانونية سترفع مذكرة بنتائج التحقيق لمجلس إدارة النادي وقطاع الكرة لاتخاذ القرار المناسب.

عواد لعب المباراة ضد المصري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بشكل أساسي قبل أن يستبعده الجهاز الفني من مواجهة بتروجت والمصري الثانية في الجولة الخامسة وكهرباء الإسماعيلية وزيسكو وسموحة وحرس الحدود وكايزر تشيفز.

وشارك عواد في 6 مباريات منذ بداية الموسم الحالي، وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات واستقبل 3 أهداف.