قائمة الأهلي - تواجد مروان عطية.. واستمرار غياب تريزيجيه وزيزو عن مواجهة سموحة

الأحد، 22 فبراير 2026 - 23:26

كتب : FilGoal

كامويش - الأهلي

أعلن يس توروب مدرب الأهلي قائمة فريقه التي ستلعب ضد سموحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدا الإثنين على استاد برج العرب بالجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد القائمة تواجد مروان عطية بشكل طبيعي بعد حصوله على بطاقة صفراء ضد الجونة.

ويستمر غياب أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد أحمد "سيحا".

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - يوسف بلعمري - هادي رياض - أحمد عيد - كريم فؤاد - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج.

الهجوم: يلسين كامويش - محمد شريف - أشرف بنشرقي - مروان عثمان - طاهر محمد.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة.

الأهلي سموحة الدوري المصري
