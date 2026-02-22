طه عزت يكشف لـ في الجول حقيقة غياب مروان عطية عن مواجهة سموحة بسبب الإيقاف

الأحد، 22 فبراير 2026 - 23:10

كتب : محمد جمال

الأهلي - شبيبة القبائل - مروان عطية

كشف طه رئيس إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية عن حقيقة غياب مروان عطية عن مواجهة سموحة للإيقاف.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عزت لـ FilGoal.com: "مروان عطية لن يغيب عن مواجهة سموحة لتراكم البطاقات".

وواصل "اللاعب حصل على 3 إنذارات ضد الزمالك في الجولة الرابعة وكهرباء الإسماعيلية في الجولة 10 والاتحاد السكندري في الجولة 11 وغاب بسببهم عن مواجهة بتروجت في الجولة 12".

وتابع "الإنذار الذي حصل عليه مروان عطية خلال مواجهة الجونة كان هو الأول بعد الإيقاف ولذلك لن يتم إيقافه إلا بعد حصوله على بطاقتين جديدتين".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدا الإثنين في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب شارك في 21 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وسجل هدفا.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة.

