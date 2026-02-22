مصطفى الشهدي حكما لمباراة سموحة والأهلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

ويدير مصطفى الشهدي مباراة سموحة والأهلي غدا الإثنين والمقرر لها في ملعب برج العرب.

ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وشريف عبد الله، ومحمد ممدوح حكما رابعا.

والثنائي وائل فرحان للفيديو، ورجب محمد مساعدا لحكم الفيديو.

ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ17 برصيد 25 نقطة.

وأدار مصطفى الشهدي مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم في الدوري ضد وادي دجلة وفاز بها الأحمر 3-1.

ولم يتولى إدارة أي مباراة لسموحة في الدوري هذا الموسم.