الثالثة للأحمر.. مصطفى الشهدي حكما لمباراة سموحة والأهلي

الأحد، 22 فبراير 2026 - 22:48

كتب : محمد جمال

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

ويدير مصطفى الشهدي مباراة سموحة والأهلي غدا الإثنين والمقرر لها في ملعب برج العرب.

ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وشريف عبد الله، ومحمد ممدوح حكما رابعا.

والثنائي وائل فرحان للفيديو، ورجب محمد مساعدا لحكم الفيديو.

ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الـ17 برصيد 25 نقطة.

وأدار مصطفى الشهدي مباراتين للأهلي هذا الموسم في الدوري الأولى كانت أمام الاتحاد السكندري وفاز الأهلي 2-1 والثانية ضد ادي دجلة وفاز بها الأحمر 3-1.

ولم يتولى إدارة أي مباراة لسموحة في الدوري هذا الموسم.

