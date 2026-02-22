تودور: هناك فجوة كبيرة جدا مع أرسنال

الأحد، 22 فبراير 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

إيجور تودور

يرى إيجور تودور مدرب فريق توتنام أن هناك فجوة كبيرة للغاية بين فريقه وأرسنال.

وتغلب أرسنال على توتنام خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 27.

وقال المدرب الكرواتي لسكاي سبورتس: "لا يمكن البقاء داخل منطقتنا طوال الوقت على ملعبنا، عانينا في إيجاد طريقة اللعب المناسبة، لم نملك العدد الكافي من اللاعبين الجاهزين".

وأضاف "لم أكن أعرف الواقع، لكن الآن عرفت الحقيقة وهذا أمر جيد".

وتابع "بالطبع أنا واثق في عدم هبوط توتنام، أؤمن أن هؤلاء لاعبون جيدون ويملكون الجودة، نحتاج إلى تغيير العقلية والتحلي بالحدة، أرسنال ربما يكون أفضل فريق في العالم".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك فجوة كبيرة جدا بيننا وبين أرسنال، لكن من الجيد مواجهة فريق في هذا المستوى".

وكرر أرسنال انتصاره على توتنام بنفس النتيجة لمباراة الدور الأول من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 61 نقطة في الصدارة بعدما استعاد طريق الانتصارات من جديد.

بينما تجمد رصيد توتنام عند 29 نقطة في المركز السادس عشر بعدما تعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي إيجور تودور
