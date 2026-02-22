الفارق يزداد مع إنتر.. ميلان يخسر من بارما

الأحد، 22 فبراير 2026 - 21:33

كتب : FilGoal

ميلان

خسر ميلان من منافسه بارما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأقيمت المباراة على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.

وسجل ماريانو ترويلو هدف المباراة الوحيد.

وتلقى ميلان الخسارة الأولى له في الدوري بعد 24 مباراة لم يعرف فيها الهزيمة.

وتعود الهزيمة الماضية للروسونيري أمام كريمونيزي بهدفين مقابل هدف وأيضا كانت على ملعب سان سيرو.

وأحرز ترويلو الهدف في الدقيقة 80، وأثار الجدل كثيرا بسبب الاشتباه في مخالفة على اللاعب الأرجنتيني أثناء قفزه لضرب الكرة بالرأس.

وبعد دقيقتين، قرر الحكم احتساب الهدف لصالح بارما.

وأصيب روبن لوفتس شيك لاعب ميلان إصابة خطيرة في الدقيقة 11 بعد تدخل من إدواردو كورفي حارس مرمى بارما عليه، وانتقل لوفتس شيك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وللمرة الأولى يفوز بارما في 3 مباريات متتالية في بطولة الدوري منذ مارس 2014، وكان ذلك تحت قيادة روبرتو دونادوني، وبالمصادفة، كانت المباراة الثالثة آنذاك أيضًا أمام ميلان، وانتهت بفوزه 4-2.

ويتولى الإسباني كارلوس كويستا تدريب بارما منذ الصيف الماضي خلفا لكريستيان كيفو الذي ذهب لتدريب إنتر.

واستفاد إنتر متصدر جدول ترتيب الكالتشيو من خسارة جاره وغريمه ميلان، ليزداد الفارق إلى 10 نقاط.

وانتصر إنتر على خصمه ليتشي بهدفين دون رد في الجولة ذاتها.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ميلان عند النقطة 54 في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد بارما للنقطة 32 في المركز الـ 12.

