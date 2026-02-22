تقرير: إصابة يلديز تهدد مشاركته أمام جالاتاسراي

بات كينان يلديز لاعب يوفنتوس مهددا بالغياب عن مواجهة جالاتاسراي في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر يوفنتوس بهدفين دون مقابل على ملعبه أمام كومو في الدوري الإيطالي، ليدخل في سلسلة نتائج سلبية قبل مواجهة الحسم أمام جالاتا سراي بدوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن يلديز مهدد بالغياب عن مواجهة الإياب في الملحق المؤهل لدوري الأبطال أمام جالاتاسراي مساء الأربعاء.

وتلقى الفريق ضربة جديدة بإصابة كينان يلديز خلال لقاء كومو، إذ اشتكى من إصابة في الساق استدعت وضع الثلج وتلقي العلاج على الخط مباشرة قبل استبداله.

وأوضح التقرير أن يلديز لم يشارك في المران الاستشفائي بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويحتاج يوفنتوس إلى معجزة صغيرة لقلب تأخره 5-2 من مباراة الذهاب في أسطنبول إذا أراد الإبقاء على آماله في البطولة خلال موسم 2025-26، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الفريق قبل موقعة الحسم.

وواصل الفريق نتائجه المتراجعة بعدما تلقى الهزيمة الرابعة في آخر 5 مباريات بكل المسابقات، كما فشل في تحقيق أي فوز خلال تلك الفترة واستقبل 15 هدفا، ليصبح مهددا بالابتعاد 4 نقاط عن المركز الرابع حال فوز روما في مباراته المقبلة.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 46 نقطة عقب خوض 26 جولة.

ويبتعد يوفنتوس بفارق نقطة واحدة عن روما صاحب المركز الرابع و4 عن نابولي صاحب المركز الثالث.

