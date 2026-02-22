الإسماعيلي يرفض عقوبات الرابطة ضد الفريق في مباراة وادي دجلة

الأحد، 22 فبراير 2026 - 20:14

كتب : عمرو نبيل

الإسماعيلي - بيان رسمي

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا يرفض خلاله العقوبات الموقعة عليه من قبل رابطة الأندية المصرية في مباراة وادي دجلة.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"يرفض النادي الإسماعيلي رفضًا تامًا ما ورد في قائمة العقوبات الصادرة بحق النادي على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام وادى دجلة، مؤكدًا أن ما حدث جاء نتيجة القرارات التحكيمية التي اتسمت بالتعنت تجاه لاعبي الفريق وجهازه الفني، وهو ما أدى إلى إثارة غضب الجماهير".

"ويعرب النادي عن استيائه الشديد من سياسة الكيل بمكيالين، وغضّ الطرف عما بدر من جماهير بعض الفرق المنافسة في مباريات سابقة، والتي مرت دون توقيع أي عقوبات".

"وفي هذا الإطار، يؤكد النادي الإسماعيلي أنه قد تقدم باحتجاج رسمي على هذه العقوبات، مطالبًا بإعادة النظر فيها تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

وكانت رابطة الأندية وقعت عقوبات على الإسماعيلي وجماهيره بسبب مباراة وادي دجلة.

وجاءت العقوبات كالآتي:

إيقاف محمد حسن عبد الحفيظ حسن، لاعب فريق الإسماعيلي ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه لفت نظر لفريق الإسماعيلي وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الأنسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب مرة أخرى.

منع جماهير نادي الإسماعيلي الحاضرون في المباراة من حضور مباراتين وتوقيع غرامة مالية قيمتها 200 ألف جنيه على فريق نادي الإسماعيلي وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

إيقاف فرانك بولي لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

الإسماعيلي الدوري المصري رابطة الأندية
