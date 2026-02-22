الهزيمة السادسة.. نابولي يسقط مجددا بعد ريمونتادا من أتالانتا وسط جدل تحكيمي

حول أتالانتا تأخره إلى فوز 2-1 أمام نابولي في مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل أثارت غضب الضيوف.

وتعرض نابولي للهزيمة السادسة هذا الموسم في الدوري الإيطالي بعد خوض 26 جولة.

وتقدم بويكيما لصالح نابولي في الدقيقة 18، بينما سجل هدفا أتالانتا كل من باساليتش وساماردزيتش في الدقيقتين 61 و81.

وتجمد رصيد نابولي عند 50 نقطة في المركز الثالث وبفارق 14 نقطة عن إنتر المتصدر.

بينما رفع أتالانتا رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع بعد تحقيق الانتصار الثالث على التوالي.

وبدأ نابولي التسجيل بعدما تحصل راسموس هويلاند على ركلة حرة ضد فريقه السابق، ونفذها ميجيل جوتيريز بعرضية قابلها سام بويكيما برأسية من داخل الـ 6 ياردات في شباك أتالانتا.

زاحتسب الحكم دانييلي كيفي ركلة جزاء لنابولي قبل نهاية الشوط الأول بعدما اصطدم هويلاند بساق إيزاك هيين وسقط أرضا، لكن تقنية الفيديو تدخلت ودعت الحكم لمراجعة اللقطة، ليقرر إلغاء قراره.

وعاد الجدل مرة أخرى، حين تجاوز هويلاند، هيين على الخط الجانبي ومرر كرة إلى جوتيريز الذي سجل، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود شد بسيط من هويلاند لذراع مدافع أتالانتا.

وأهدر نابولي عدة محاولات عبر أليسون سانتوس وفيرجارا، لكن أتالانتا أدرك التعادل عندما ارتقى باساليتش لعرضية من ركلة ركنية نفذها نيكولا زاليفسكي وأسكنها برأسه في الشباك من مسافة قريبة.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة، إذ تصدى الحارس لتسديدة قوية بقدم يمنى من جيانلوكا سكاماكا عند القائم القريب، قبل أن ينجح أتالانتا في إكمال العودة خلال 20 دقيقة بتسجيل هدف الفوز عبر رأسية لازار ساماردزيتش ليحسم اللقاء 2-1.

ويحل نابولي ضيفا على فيرونا في الجولة 27 من المسابقة، بينما يحل أتالانتا ضيفا على ساسولو.