برشلونة يستعيد الصدارة بثلاثية في ليفانتي
الأحد، 22 فبراير 2026 - 19:15
كتب : FilGoal
استعاد برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من المسابقة.
وفاز برشلونة على ليفانتي بعدما خسر المباراة الماضية ضد جيرونا، ليصل إلى النقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري.
ويتخطى ريال مدريد الذي توقف رصيده عند 60 نقطة بعد خسارته أمام أوساسونا.
ويستمر صارع الصدارة واللقب مشتعلا بين برشلونة وريال مدريد.
أما ليفانتي تجمد رصيده عند النقطة 18 في المركز الـ19 وقبل الأخير.
تقدم برشلونة في الدقيقة 4 بهدف سجله مارك بيرنال بمتابعة لعرضية أرضية من ناحية اليسار.
video:1
مارك بيرنال يفتتح التسجيل لبرشلونة مبكراً#الدوري_الاسباني#LaLiga pic.twitter.com/SdMEiLeYFb— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2026
وأضاف فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد متابعة لعرضية جواو كانسيلو.
قبل أن يختتم فيرمن لوبيز ثلاثية برشلونة في الدقيقة 81 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وشهدت المباراة عودة بيدري للمشاركة مع برشلونة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وذلك بعدما دخل الملعب في الدقيقة 66 بدلا من مارك بيرنال.
ويلعب برشلونة في المباراة المقبلة ضد فياريال يوم السبت المقبل.