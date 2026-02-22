برشلونة يستعيد الصدارة بثلاثية في ليفانتي

استعاد برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وفاز برشلونة على ليفانتي بعدما خسر المباراة الماضية ضد جيرونا، ليصل إلى النقطة 61 في صدارة ترتيب الدوري.

ويتخطى ريال مدريد الذي توقف رصيده عند 60 نقطة بعد خسارته أمام أوساسونا.

ويستمر صارع الصدارة واللقب مشتعلا بين برشلونة وريال مدريد.

أما ليفانتي تجمد رصيده عند النقطة 18 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

تقدم برشلونة في الدقيقة 4 بهدف سجله مارك بيرنال بمتابعة لعرضية أرضية من ناحية اليسار.

وأضاف فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد متابعة لعرضية جواو كانسيلو.

قبل أن يختتم فيرمن لوبيز ثلاثية برشلونة في الدقيقة 81 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة عودة بيدري للمشاركة مع برشلونة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، وذلك بعدما دخل الملعب في الدقيقة 66 بدلا من مارك بيرنال.

ويلعب برشلونة في المباراة المقبلة ضد فياريال يوم السبت المقبل.