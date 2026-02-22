الاتحاد المصري للكرة الطائرة يعلن رفض القضاء للطعون المقدمة على الانتخابات

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة رفض القضاء الطعون على الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى ورفضها بما يؤكد سلامة وصحة الإجراءات المتبعة في الانتخابات.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

"قضاء مصر الشامخ، رفض الطعون على انتخابات اتحاد الكرة الطائرة".

"أصدرت اليوم الأحد محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى رقم 29576 لسنة 79ق، المقامة طعنا على إجراءات الجمعية العمومية العادية الخاصة بانتخابات مجلس الإدارة الجديد".

"وكان قد تم رفع القضايا ضد كل من اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصري للطائرة ووزارة الشباب والرياضة".

"لتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى ورفضها، بما يؤكد سلامة وصحة الإجراءات المتبعة".

وفي سياق منفصل أقيمت 5 جولات من الدور قبل النهائي بمسابقة الدوري المصري للرجال.

وتم تقسيم 16 فريقا على مجموعتين، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور النهائي.