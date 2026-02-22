الاتحاد المصري للكرة الطائرة يعلن رفض القضاء للطعون المقدمة على الانتخابات

الأحد، 22 فبراير 2026 - 18:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة رفض القضاء الطعون على الانتخابات.

وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى ورفضها بما يؤكد سلامة وصحة الإجراءات المتبعة في الانتخابات.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - في آخر مباراة.. مريم متولي تتأهل مع فريقها إلى المرحلة الختامية بالدوري الإيطالي كرة طائرة – الأهلي يهزم سموحة ويواصل تصدر المجموعة الأولى كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة كرة طائرة - الأهلي يواصل مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سبورتنج

"قضاء مصر الشامخ، رفض الطعون على انتخابات اتحاد الكرة الطائرة".

"أصدرت اليوم الأحد محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى رقم 29576 لسنة 79ق، المقامة طعنا على إجراءات الجمعية العمومية العادية الخاصة بانتخابات مجلس الإدارة الجديد".

"وكان قد تم رفع القضايا ضد كل من اللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصري للطائرة ووزارة الشباب والرياضة".

"لتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى ورفضها، بما يؤكد سلامة وصحة الإجراءات المتبعة".

وفي سياق منفصل أقيمت 5 جولات من الدور قبل النهائي بمسابقة الدوري المصري للرجال.

وتم تقسيم 16 فريقا على مجموعتين، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور النهائي.

كرة طائرة الاتحاد المصري
نرشح لكم
كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة كرة يد – الأهلي يضم خالد وليد كرة طائرة – الأهلي يهزم سموحة ويواصل تصدر المجموعة الأولى كرة يد - الاتحاد يكشف جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة طائرة - الأهلي يواصل مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سبورتنج
أخر الأخبار
الخامس على التوالي في الدوري.. أرسنال يتمسك بالصدارة ويهزم توتنام برباعية 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فليك: كانسيلو أظهر إمكانياته.. ورد فعل يامال بعد التبديل طبيعي 7 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نيفيس 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي يرفض عقوبات الرابطة ضد الفريق في مباراة وادي دجلة 42 دقيقة | الدوري المصري
عقوبات الجولة 18 من الدوري المصري.. لفت نظر للإسماعيلي ومنع جماهيره 43 دقيقة | الدوري المصري
ماك أليستر: الكرة لمست ذراعي في الهدف الملغي.. لكن القرار كان قاسيا ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - محمود جهاد ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة زد ساعة | الدوري المصري
الهزيمة السادسة.. نابولي يسقط مجددا بعد ريمونتادا من أتالانتا وسط جدل تحكيمي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523880/الاتحاد-المصري-للكرة-الطائرة-يعلن-رفض-القضاء-للطعون-المقدمة-على-الانتخابات