حسام المندوه يكشف تفاصيل زيارة مجلس الزمالك لوزير الرياضة

الأحد، 22 فبراير 2026 - 17:19

كتب : بسام أبو بكر

حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك تفاصيل زيارة مجلس إدارة الأبيض إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وقال المندوه عبر إذاعة أون سبورت: "مجلس إدارة الزمالك حرص على زيارة جوهر نبيل لتهنئته على تولي المنصب والحديث معه عن بعض الأزمات التي كانت أهمها أرض الزمالك".

وأضاف "أوضحنا لوزير الرياضة خلال الجلسة معه مدى احتياج الزمالك لأرض أكتوبر وضرورة إعادتها مجددا من أجل عودة النادي في ظل المعاناة الحالية والتضرر الذي حل بالنادي بعد قرار سحب الأرض".

أخبار متعلقة:
للمرة الثانية.. فتوح يسجل ويصنع لـ الزمالك أمام حرس الحدود

وأكمل "في أي جلسة رسمية مع المسؤولين نحرص دائما على التحدث عن ملف أرض أكتوبر وتضرر النادي من قرار سحبها".

وعن فريق الكرة قال: "الظروف الصعبة الحالية هي التي جعلت بعض اللاعبين الشباب يظهرون بشكل جيد مثل محمد إبراهيم والخضري وغيرهم".

وأتم تصريحاته "الزمالك يسير بشكل جيد وينافس على الدوري وتصدر مجموعته في الكونفدرالية والنادي دائما غني بشبابه".

الزمالك حسام المندوه
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: شيكو بانزا يتواجد في التدريبات بشكل طبيعي منافس الأهلي - الترجي: لن نسمح لأي جهة بالتشويه الممنهج لانتصاراتنا رئيس الإسماعيلي: لما لا يقام الدوري الموسم المقبل على مجموعتين؟ الشريعي: كهربا الأحق بشارة قيادة إنبي كأس مصر - إنبي ينهي مفاجآت وي ويتأهل لنصف النهائي بثنائية زيزو وتريزيجيه والجزار يواصلون التأهيل في الأهلي طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مروان عثمان الأهلي يعلن توفير رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية أمام سموحة
أخر الأخبار
تشكيل دربي لندن – مواني يقود هجوم توتنام في أول مباراة لـ تودور.. وإيزي أساسي مع أرسنال 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام لو هافر 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: شيكو بانزا يتواجد في التدريبات بشكل طبيعي 38 دقيقة | الدوري المصري
حسام المندوه يكشف تفاصيل زيارة مجلس الزمالك لوزير الرياضة 46 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: يوفنتوس ينافس إنتر على ضم فيكاريو بعد أخطاء دي جريجوريو 59 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (2)-(0) ليفانتي.. جووول دي يونج والثاني ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة - من أجل استعادة الصدارة.. ليفاندوفسكي أساسي أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
تغيير اضطراري في تشكيل ليفربول بعد إصابة فيرتز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523873/حسام-المندوه-يكشف-تفاصيل-زيارة-مجلس-الزمالك-لوزير-الرياضة