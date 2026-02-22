حسام المندوه يكشف تفاصيل زيارة مجلس الزمالك لوزير الرياضة

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك تفاصيل زيارة مجلس إدارة الأبيض إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وقال المندوه عبر إذاعة أون سبورت: "مجلس إدارة الزمالك حرص على زيارة جوهر نبيل لتهنئته على تولي المنصب والحديث معه عن بعض الأزمات التي كانت أهمها أرض الزمالك".

وأضاف "أوضحنا لوزير الرياضة خلال الجلسة معه مدى احتياج الزمالك لأرض أكتوبر وضرورة إعادتها مجددا من أجل عودة النادي في ظل المعاناة الحالية والتضرر الذي حل بالنادي بعد قرار سحب الأرض".

وأكمل "في أي جلسة رسمية مع المسؤولين نحرص دائما على التحدث عن ملف أرض أكتوبر وتضرر النادي من قرار سحبها".

وعن فريق الكرة قال: "الظروف الصعبة الحالية هي التي جعلت بعض اللاعبين الشباب يظهرون بشكل جيد مثل محمد إبراهيم والخضري وغيرهم".

وأتم تصريحاته "الزمالك يسير بشكل جيد وينافس على الدوري وتصدر مجموعته في الكونفدرالية والنادي دائما غني بشبابه".