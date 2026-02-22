تشكيل برشلونة - من أجل استعادة الصدارة.. ليفاندوفسكي أساسي أمام ليفانتي
الأحد، 22 فبراير 2026 - 16:21
كتب : FilGoal
يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة أمام ليفانتي من أجل استعادة صدارة الدوري الإسباني.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
ويستضيف برشلونة فريق ليفانتي ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.
ودفع هانز فليك بالثلاثي لامين يامال وليفاندوفسكي ورافينيا في هجوم برشلونة.
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.
وكان ريال مدريد قد خسر مباراة الجولة 25 أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف واحد.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: خوان جارسيا.
الدفاع: جواو كانسيلو - جول كوندي - إريك جارسيا - جيرارد مارتن.
الوسط: فرينكي دي يونج - داني أولمو - مارك بيرنال.
الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.
ويسعى برشلونة لتعويض خسارة الجولة الماضية عندما سقط أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (2)-(0) ليفانتي.. جووول دي يونج والثاني آس: سيبايوس يغيب عن ريال مدريد لمدة 7 أسابيع تقرير: توتر شديد في ريال مدريد.. والخروج أمام بنفيكا سيعجل برحيل أربيلوا ريال مدريد يستعيد رودريجو ولكن ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس هاري كين يرد على مزاعم انتقاله إلى برشلونة كورقة انتخابية موندو ديبورتيفو: إجراءات تسجيل حمزة عبد الكريم مع برشلونة تسير ببطء.. وخطوة متوقعة مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج