تشكيل برشلونة - من أجل استعادة الصدارة.. ليفاندوفسكي أساسي أمام ليفانتي

الأحد، 22 فبراير 2026 - 16:21

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

يقود روبرت ليفاندوفسكي هجوم برشلونة أمام ليفانتي من أجل استعادة صدارة الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة فريق ليفانتي ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.

ودفع هانز فليك بالثلاثي لامين يامال وليفاندوفسكي ورافينيا في هجوم برشلونة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.

وكان ريال مدريد قد خسر مباراة الجولة 25 أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: جواو كانسيلو - جول كوندي - إريك جارسيا - جيرارد مارتن.

الوسط: فرينكي دي يونج - داني أولمو - مارك بيرنال.

الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

ويسعى برشلونة لتعويض خسارة الجولة الماضية عندما سقط أمام جيرونا بهدفين مقابل هدف واحد.

الدوري الإسباني برشلونة ليفاندوفسكي
