تشكيل برشلونة - من أجل استعادة الصدارة.. ليفاندوفسكي أساسي أمام ليفانتي

موندو ديبورتيفو: إجراءات تسجيل حمزة عبد الكريم مع برشلونة تسير ببطء.. وخطوة متوقعة

هاري كين يرد على مزاعم انتقاله إلى برشلونة كورقة انتخابية

بعد أقل من عام.. ماركا: برشلونة يسعى لتجديد عقد بيرنال