آس: سيبايوس يغيب عن ريال مدريد لمدة 7 أسابيع

الأحد، 22 فبراير 2026 - 15:59

كتب : FilGoal

ريال مدريد - نابولي - داني سيبايوس

يغيب داني سيبايوس لاعب ريال مدريد عن الفريق لفترة طويلة تصل إلى 7 أسابيع.

داني سيبايوس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وشارك سيبايوس في هزيمة ريال مدريد أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف بالدوري الإسباني في الشوط الثاني.

وأفاد ريال مدريد عبر موقعه أن اللاعب أصيب بتمزق عضلي.

أخبار متعلقة:
تقرير: توتر شديد في ريال مدريد.. والخروج أمام بنفيكا سيعجل برحيل أربيلوا ريال مدريد يستعيد رودريجو ولكن ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس ثنائية سورلوث تقود أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصار كبير أمام إسبانيول

وكشفت صحيفة آس أن مدة غياب داني سيبايوس عن ريال مدريد ستصل إلى 7 أسابيع.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 22 مباراة لم يسجل أو يصنع أهداف.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 58 في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف الذي سيلعب غدا أمام ليفانتي.

ووصل أوساسونا للنقطة 33 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتقدم أوساسونا أولا عن طريق أنتي بودمير من علامة الجزاء في الشوط الأول.

وعادل فينيسيوس جونيور النتيجة لريال مدريد بعد صناعة مميزة من فيدريكو فالفيردي.

وفي الدقيقة 91 سجل راؤول جارسيا هدف انتصار أوساسونا بمراوغة مميزة لراؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد ليضعها في شباك تيبو كورتوا.

ريال مدريد الدوري الإسباني داني سيبايوس
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (2)-(0) ليفانتي.. جووول دي يونج والثاني تشكيل برشلونة - من أجل استعادة الصدارة.. ليفاندوفسكي أساسي أمام ليفانتي تقرير: توتر شديد في ريال مدريد.. والخروج أمام بنفيكا سيعجل برحيل أربيلوا ريال مدريد يستعيد رودريجو ولكن ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس هاري كين يرد على مزاعم انتقاله إلى برشلونة كورقة انتخابية موندو ديبورتيفو: إجراءات تسجيل حمزة عبد الكريم مع برشلونة تسير ببطء.. وخطوة متوقعة مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج
أخر الأخبار
تشكيل دربي لندن – مواني يقود هجوم توتنام في أول مباراة لـ تودور.. وإيزي أساسي مع أرسنال 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام لو هافر 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: شيكو بانزا يتواجد في التدريبات بشكل طبيعي 26 دقيقة | الدوري المصري
حسام المندوه يكشف تفاصيل زيارة مجلس الزمالك لوزير الرياضة 35 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: يوفنتوس ينافس إنتر على ضم فيكاريو بعد أخطاء دي جريجوريو 47 دقيقة | ميركاتو
مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (2)-(0) ليفانتي.. جووول دي يونج والثاني ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة - من أجل استعادة الصدارة.. ليفاندوفسكي أساسي أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
تغيير اضطراري في تشكيل ليفربول بعد إصابة فيرتز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/articles/523868/آس-سيبايوس-يغيب-عن-ريال-مدريد-لمدة-7-أسابيع