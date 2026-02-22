آس: سيبايوس يغيب عن ريال مدريد لمدة 7 أسابيع

يغيب داني سيبايوس لاعب ريال مدريد عن الفريق لفترة طويلة تصل إلى 7 أسابيع.

داني سيبايوس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وشارك سيبايوس في هزيمة ريال مدريد أمام أوساسونا بهدفين مقابل هدف بالدوري الإسباني في الشوط الثاني.

وأفاد ريال مدريد عبر موقعه أن اللاعب أصيب بتمزق عضلي.

وكشفت صحيفة آس أن مدة غياب داني سيبايوس عن ريال مدريد ستصل إلى 7 أسابيع.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 22 مباراة لم يسجل أو يصنع أهداف.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 58 في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف الذي سيلعب غدا أمام ليفانتي.

ووصل أوساسونا للنقطة 33 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

وتقدم أوساسونا أولا عن طريق أنتي بودمير من علامة الجزاء في الشوط الأول.

وعادل فينيسيوس جونيور النتيجة لريال مدريد بعد صناعة مميزة من فيدريكو فالفيردي.

وفي الدقيقة 91 سجل راؤول جارسيا هدف انتصار أوساسونا بمراوغة مميزة لراؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد ليضعها في شباك تيبو كورتوا.