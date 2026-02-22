كرة طائرة - في آخر مباراة.. مريم متولي تتأهل مع فريقها إلى المرحلة الختامية بالدوري الإيطالي

الأحد، 22 فبراير 2026 - 15:43

كتب : محمد سمير

مريم متولي - بوستو أرسيتسيو كرة طائرة سيدات

حسم فريق بوستو أرسيتسيو تأهله للمرحلة الإقصائية بدوري سيدات الدوري الإيطالي للكرة الطائرة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعة.

وتلعب مريم متولي المحترفة المصرية في صفوف بوستو أرسيتسيو بالموسم الجاري كأول مصرية تحترف في الدوري الإيطالي.

وتغلب فريق بوستو أرسيتسيو على سان جيوفاني في الجولة الأخيرة بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحسم فريق مريم متولي الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 21-19 في مباراة ماراثونية.

ولم يكن هناك بديلا لفريق بوستو أرسيتسيو سوى تحقيق الفوز من أجل التواجد بأول 8 مراكز والمؤهلة للمرحلة الإقصائية.

وبذلك يلعب بوستو أرسيتسيو رفقة مريم متولي ربع النهائي أمام كونجليانو متصدر الترتيب.

وتقام مباراة ذهاب ربع النهائي يوم 1 مارس المقبل في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.

بينما مباراة الإياب ستكون يوم 4 مارس في التاسعة والنصف مساء.

وكان كونجليانو قد تغلب على بوستو أرسيتسيو ذهابا وإيابا في مرحلة المجموعات بالدوري الإيطالي بنتيجة واحدة 3-2.

وشاركت مريم متولي رفقة فريقها لأول مرة في أكتوبر الماضي.

