تقرير: عماد النحاس تقدم باستقالته من تدريب الزوراء

ذكرت الوكالة العراقية للأنباء أن عماد النحاس مدرب الزوراء العراقي قدم استقالته عقب الخسارة أمام الكرخ في الدوري العراقي.

وخسر الزوراء بنتيجة 1-3 في الجولة 19 من الدوري العراقي.

وأوضح التقرير أن النحاس أبلغ إدارة ناديه باستقالته بعد الخسارة المخيبة للآمال.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي ستناقش هذه الاستقالة في الساعات المقبلة.

ويحتل الزوراء المركز السادس في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 31 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

منذ تولي المهمة في أكتوبر الماضي، قاد النحاس الفريق في 20 مباراة.

وحقق المدرب المصري 11 انتصارا و5 تعادلات، وخسر 4 مباريات.

وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الوصل الإماراتي قبل أيام.