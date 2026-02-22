تقرير: توتر شديد في ريال مدريد.. والخروج أمام بنفيكا سيعجل برحيل أربيلوا

يعيش ريال مدريد حالة من التوتر قبل مواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، وسط شكوك حول مستقبل المدرب ألفارو أربيلوا.

لم ينجح أربيلوا في إنقاذ موسم الفريق، إذ يدرك اللاعبون ورئيس النادي فلورنتينو بيريز صعوبة الوضع.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن الخروج من دوري الأبطال الشرارة التي تفجر أزمة كبرى داخل سانتياجو برنابيو.

وأشار التقرير إلى أنه بعد الخسارة من أوساسونا في الدوري فإن الخروج من دوري الأبطال يعني رحيل أربيلوا.

وبدأت الضغوط مبكرا بعد الخروج من كأس إسبانيا أمام ألباسيتي، في مباراة اعتمد خلالها المدرب على عناصر من الفريق الرديف وقرر استبعاد عدد من الأساسيين، ليودع البطولة مبكرا.

وواصل الفريق نتائجه المتذبذبة في الدوري، واعتلى الصدارة مستفيدا من تعثر برشلونة أكثر من تفوقه الفني، فيما تعرض لصافرات استهجان من جماهيره في برنابيو. كما سقط بنتيجة ثقيلة أمام بنفيكا في أولى مباريات دوري الأبطال، ليظهر بصورة بعيدة عن فريق اعتاد المنافسة على كل الألقاب.

تلقى الفريق خسارة جديدة أمام أوساسونا، ما زاد الضغوط على أربيلوا قبل لقاء الإياب أمام بنفيكا، رغم أفضلية الفوز 1-0. لكن داخل النادي لا توجد ثقة كاملة في حسم التأهل.

تمثل أبرز إيجابيات أربيلوا في استعادة مستوى فينيسيوس جونيور، الذي لم تكن علاقته جيدة بالمدرب السابق تشابي ألونسو. بينما يعتمد الفريق هجوميا على فرديات فينيسيوس وكيليان مبابي، مع تألق تيبو كورتوا في حراسة المرمى.

وتتزايد الانتقادات لقرارات المدرب، سواء في اختيارات التشكيل أو التبديلات أثناء المباريات، إذ لم ينجح في قلب أي مباراة بدأها متأخرا في النتيجة.

ويمتد عقد أربيلوا دون مدة محددة، وكان النادي يطمح لبناء مشروع جديد بقيادته حال تحقيق لقب. لكن الخروج الأوروبي المحتمل قد يعجل بفسخ التعاقد، رغم صعوبة إيجاد بديل في هذا التوقيت من الموسم.