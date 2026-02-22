رئيس الإسماعيلي: لما لا يقام الدوري الموسم المقبل على مجموعتين؟

الأحد، 22 فبراير 2026 - 15:07

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

طرح محمد رائف رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي فكرة إقامة دوري الموسم المقبل على مجموعتين.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط من 17 جولة أقيمت.

وقال محمد رائف عبر إذاعة ميجا إف إم: "التحديات التي تواجه الإسماعيلي حاليا تفوق الوصف، فهناك أزمة إيقاف قيد وتراكم مديونيات تصل لما يقارب من 200 مليون جنيه".

وتابع "الإسماعيلي منح جميع الأندية لاعبين على أعلى مستوى ولا يتخيل أحد الكرة في مصر بدون الإسماعيلي".

وكشف رائف "نسعى لاستمرار الإسماعيلي في الدوري بأداء فني من المدرب واللاعبين، وسنعمل على أي فرصة لدينا لاستمرار الإسماعيلي بالدوري الموسم المقبل".

واختتم رئيس الإسماعيلي تصريحاته "كل الأمور واردة إذا هبط الإسماعيلي بشأن إلغاء الهبوط، نبحث عن حقوق النادي في نهاية الموسم، ولما لا يُلعب الدوري الموسم المقبل على مجموعتين؟".

وتعرض الإسماعيلي للهزيمة الرابعة على التوالي ليتجمد رصيده عند 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل و13 هزيمة.

وسيتم تقسيم الفرق على مجموعتين عقب نهاية الدور الأول إذ يتنافس أصحاب أول 7 مراكز على اللقب.

بينما الفرق من الثامن إلى 21 تنافس على الهبوط.

ويهبط 4 فرق إلى الدرجة الثانية بينما يصعد 3 ليقام دوري الموسم المقبل من 20 فريقا.

