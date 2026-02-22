ريال مدريد يستعيد رودريجو ولكن

استعاد ريال مدريد خدمات جناحه رودريجو جوس بعد غيابه لفترة للإصابة.

وشارك رودريجو في تدريبات ريال مدريد يوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة.

لكنه لن يلعب مباراة الملكي المقبلة أمام بنفيكا في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف.

ويستطيع رودريجو المشاركة في مباراة ريال مدريد المقبلة بالدوري أمام خيتافي، ضد يوم الاثنين 2 مارس المقبل.

وأصيب البرازيلي في العضلة الضامة قبل أكثر من أسبوعين.

وغاب اللاعب عن مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

ثم غاب عن لقاء بنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للإيقاف والإصابة معا.

ولم يلحق بمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني يوم السبت.

وخاص رودريجو مع ريال مدريد الموسم الحالي 26 مباراة تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 أهداف.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق إيقاف رودريجو جوس لاعب ريال مدريد مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب للبطاقة الحمراء أمام بنفيكا في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عن صدام مكرر من الجولة الأخيرة لمرحلة الدوري.