ريال مدريد يستعيد رودريجو ولكن

الأحد، 22 فبراير 2026 - 14:38

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد

استعاد ريال مدريد خدمات جناحه رودريجو جوس بعد غيابه لفترة للإصابة.

وشارك رودريجو في تدريبات ريال مدريد يوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة.

لكنه لن يلعب مباراة الملكي المقبلة أمام بنفيكا في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية إندريك: مبابي نصحني بالانتقال إلى ليون رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام نوتنجهام

ويستطيع رودريجو المشاركة في مباراة ريال مدريد المقبلة بالدوري أمام خيتافي، ضد يوم الاثنين 2 مارس المقبل.

وأصيب البرازيلي في العضلة الضامة قبل أكثر من أسبوعين.

وغاب اللاعب عن مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

ثم غاب عن لقاء بنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للإيقاف والإصابة معا.

ولم يلحق بمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني يوم السبت.

وخاص رودريجو مع ريال مدريد الموسم الحالي 26 مباراة تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 6 أهداف.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق إيقاف رودريجو جوس لاعب ريال مدريد مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب للبطاقة الحمراء أمام بنفيكا في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عن صدام مكرر من الجولة الأخيرة لمرحلة الدوري.

ريال مدريد بنفيكا رودريجو
نرشح لكم
تقرير: توتر شديد في ريال مدريد.. والخروج أمام بنفيكا سيعجل برحيل أربيلوا ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس هاري كين يرد على مزاعم انتقاله إلى برشلونة كورقة انتخابية موندو ديبورتيفو: إجراءات تسجيل حمزة عبد الكريم مع برشلونة تسير ببطء.. وخطوة متوقعة مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج ثنائية سورلوث تقود أتلتيكو مدريد لتحقيق انتصار كبير أمام إسبانيول مؤتمر أربيلوا: الدوري الإسباني مازال طويلا.. ولا يمكننا الفوز بجميع المباريات المتبقية في الـ+90.. أوساسونا يقدم هدية إلى برشلونة ويهزم ريال مدريد بطريقة درامية
أخر الأخبار
منافس الأهلي - الترجي: لن نسمح لأي جهة بالتشويه الممنهج لانتصاراتنا 4 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - في آخر مباراة.. مريم متولي تتأهل مع فريقها إلى المرحلة الختامية بالدوري الإيطالي 15 دقيقة | رياضة نسائية
تقرير: عماد النحاس تقدم باستقالته من تدريب الزوراء 18 دقيقة | الوطن العربي
حكايات في الجول - محمد عبد الرحيم رحلة كفاح من الصيدلة لكرة القدم 33 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: توتر شديد في ريال مدريد.. والخروج أمام بنفيكا سيعجل برحيل أربيلوا 38 دقيقة | الدوري الإسباني
رئيس الإسماعيلي: لما لا يقام الدوري الموسم المقبل على مجموعتين؟ 51 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام نوتنجهام.. سوبوسلاي ظهير أيمن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر
/articles/523859/ريال-مدريد-يستعيد-رودريجو-ولكن